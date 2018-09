Tony Elumelu Foundation veranstaltet 4. jährliches Entrepreneurship Forum am 25. Oktober 2018

Die Tony Elumelu Foundation (TEF), Afrikas führende Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung des Unternehmertums, hat heute den 25. Oktober 2018 als Datum für ihr 4. jährliches TEF Entrepreneurship Forum bekanntgegeben.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/737791/The_Tony_Elumelu_Foundation.jpg )





Zu der größten Zusammenkunft afrikanischer Unternehmer und des unternehmerischen Ökosystems insgesamt werden in Lagos mehr als 5.000 Unternehmer, globale Investoren, Führungspersönlichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor in Afrika sowie Entwicklungsorganisationen erwartet. Die Veranstaltung ist eine ideale Plattform für Ideenfindung, Networking und intensive Gespräche zwischen politischen Entscheidungsträgern und dem privaten Sektor. Anwesend sein werden die Teilnehmer des Tony Elumelu Programms für Unternehmerausbildung 2018 mit ihren Mentoren und Partnern, der Höhepunkt ihrer intensiven, zwölf Wochen dauernden Einarbeitungszeit.

Der Stiftung ist es ein Anliegen, Politiker - wie zuletzt den französischen Präsidenten Macron - mit der neuen Generation junger UnternehmerInnen zusammenbringen, die die Zukunft Afrikas gestalten. Im Rahmen des Forums wird es eine interaktive Sitzung mit Kenias Präsident Uhuru Kenyatta und Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo geben, moderiert von TEF-Gründer Tony O. Elumelu.

Premiere feiert auf dem Forum TEFConnect, die weltweit größte digitale Plattform zur Vernetzung afrikanischer Unternehmer mit dem unternehmerischen Ökosystem.

Gründer Tony O. Elumelu, CON, sagte: "In gerade einmal vier Jahren haben wir direkt in 4.460 Unternehmer investiert. Und die Arbeit trägt erste Früchte wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und entsprechende Dominoeffekte. Aber in der Hauptsache geht es um die Erkenntnis, dass der wirtschaftliche Erfolg Afrikas von Unternehmern getragen wird. Sie sind der Motor für den Wandel unseres Kontinents. Sie werden von uns gefeiert und gefördert. In diesem Jahr sind wir wirklich auf der großen Bühne angekommen. 2017 sind bei uns mehr als 150.000 Bewerbungen eingegangen, 2015 waren es noch 20.000. Wir reichen jetzt der aktuellen Generation afrikanischer Erfolgsgeschichten die Hand, damit wir gemeinsam etwas bewegen und die Lebensbedingungen von Millionen Menschen verbessern können. Wir hoffen in Lagos viele inspirierende Erfahrungsberichte zu hören."

TEF-CEO Parminder Vir OBE kommentierte: "Das TEF Entrepreneurship Forum ist das einzige Event seiner Art auf dem Kontinent, bei dem das gesamte unternehmerische Ökosystem Afrikas zusammenkommt. Wir wollen wirklich das gesamte Kontinuum abdecken, von den Unternehmern selbst über Regierungen, die für günstige Rahmenbedingungen sorgen müssen, bis hin zu Kapital, Beratung und - vielleicht am wichtigsten - Zugang und Kontakte."

