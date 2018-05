Unabhängiges Forschungsunternehmen stuft CloudHealth Technologies als ein führendes Unternehmen im Bereich Überwachung und Optimierung von Cloud-Kosten ein

In dem Bericht von Forrester steht: „Über das Cloud-Kosten-Management hinaus strebt CloudHealth Technologies danach, als Multicloud-Management- und Governance-Plattform für IT kategorisiert zu werden. Zur Governance-Unterstützung ist die Plattform von CloudHealth um eine robuste Richtlinien-Engine aufgebaut, die Vorlagen-basierte Workflows für die Richtlinienerstellung mit einem einzigartigen integrierten Qualitätssicherungsprozess liefert. Die Plattform von CloudHealth ermöglicht Nutzern außerdem den Kauf von AWS Reserved Instances direkt über ihre Benutzeroberfläche. Einmalig für CloudHealth ist ebenfalls die Google Cloud Platform-Unterstützung (derzeit in Beta-Version)."

Forrester bewertete in seinem Bericht neun Anbieter in Bezug auf ihre Enterprise-Lösungen für die Überwachung und Optimierung von Cloud-Kosten. Die Kriterien sind in drei Bereiche unterteilt: Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Die Bereiche umfassen jeweils mehrere spezifischere Faktoren, u. a. unterstützte Cloud-Plattform-Ressourcen, Cloud-Service-Verwaltung und -Governance, Cloud-Monitoring, Kostenoptimierung, Support-Services, Plattform-Erfahrung und Service Level Agreements (SLAs), Integrationen und APIs, Produktvision, Marktansatz, Partner-Ökosystem, kommerzielles Modell, Kundenzahl, Produktumsatz und Marktanteil.

Als bewährteste Cloud-Management-Plattform der Welt ist CloudHealth dafür bekannt, die Kosten, Nutzung, Leistung und Sicherheit der Cloud zu optimieren und gleichzeitig die höchsten Level an Datenintegrität zu bieten. Deshalb vertrauen über 3.000 Organisationen weltweit auf CloudHealth, um über 5 Milliarden US-Dollar an kombinierten Cloud-Ausgaben zu verwalten.

„Während sich Organisationen auf der Reifekurve des Cloud-Computings weiterbewegen, wird die Fähigkeit, Cloud-Kosten und -Nutzung an den Geschäftsergebnissen auszurichten, entscheidend für den Erfolg", so Joe Kinsella, Gründer und CTO, CloudHealth Technologies. „Die Einführung dieses Wave-Berichts zeigt unserer Meinung nach den wachsenden Bedarf an Lösungen für die Überwachung und Optimierung von Cloud-Kosten, und wir glauben, dass die Tatsache, dass wir in der Kategorie ‚Marktpräsenz' als Leader mit der höchsten Punktzahl genannt wurden, weiterhin den Wert bestätigt, den wir unseren Kunden in diesem Bereich bieten."

Weitere Informationen zu dem Bericht finden Sie unter: http://go.cloudhealthtech.com/ar-forrester-wave-cloud-cost-monitoring-and-optimization.html?utm_source=cht&utm_medium=pr&utm_campaign=forrester-wave-may2018

1. Forrester Research: The Forrester Wave™: "Cloud Cost Monitoring and Optimization, Q2 2018," Lauren E. Nelson, with Glenn O'Donnell, William McKeon-White and Peggy Dostie; May 30, 2018

Informationen zu CloudHealth Technologies

CloudHealth ist die bewährte Cloud-Management-Softwareplattform, die zur Beschleunigung der Geschäftstransformation in die Cloud verwendet wird. CloudHealth-Lösungen und -Services unterstützen Organisationen dabei, ihre Effizienz durch eine kohärente Cloud-Strategie zu steigern, die auf integriertem Reporting, aktivem Richtlinienmanagement und strategischen Empfehlungen basiert. Die aufschlussreichen Analysen der Plattform ermöglichen es operativen und technischen Teams, aussagekräftigere Cloud-Konversationen zu führen, die die Art und Weise vereinfachen, wie Geschäfte vollzogen werden. CloudHealth hilft Kunden wie Amtrak, Cox Automotive, News Corp, Zendesk, Suncorp und Sumo Logic, die volle Leistung ihrer Cloud-Umgebungen zu nutzen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt und wird von Kleiner Perkins, Meritech, Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, .406 Ventures und Sigma Prime Ventures unterstützt.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns auf www.cloudhealthtech.com oder folgen Sie uns auf @cloudhealthtech.

QUELLE CloudHealth Technologies

Weitere Links

http://www.cloudhealthtech.com