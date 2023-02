Whatfix bringt Product Analytics auf den Markt und baut auf dem Erfolg von 2022 auf

Führender Anbieter von Plattformen für die digitale Adaption erzielt Steigerung jährlich wiederkehrender Einnahmen von 65 % durch die Verbesserung der Erfahrungen mit Unternehmenssoftware und des ROI für die digitale Transformation

SAN JOSE, Kalifornien, und BANGALORE, Indien, 9. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Whatfix, der Marktführer bei globalen Digital-Adoption-Plattformen (DAP), gab heute seine kürzlich eingeführte neue Produktlinie Product Analytics bekannt, die es Unternehmen ermöglicht, Benutzerengagement und Verhaltensdaten mit nahtloser Instrumentierung zu verfolgen, zu visualisieren und zu analysieren bei Gewährleistung von No-Code-Ereignisverfolgung und Datenkonsistenz. Während zuvor Product Analytics für Software-Anbieter entwickelt wurde, erweitert Whatfix diese Fähigkeit nun auch auf Software-Käufer. Seit seiner Einführung in den letzten zwei Quartalen verzeichnete Product Analytics ein Umsatzwachstum von etwa 200 % im Vergleich zum Vorquartal (QoQ) und wurde von mehr als 100 Kunden übernommen, darunter große Unternehmen wie Cisco und UPS.

Whatfix Product Analytics ermöglicht Software-Besitzern die unabhängige Implementierung von End-to-End-Analysen, von der Nachverfolgung bis zu Erkenntnissen, wobei die technische Abhängigkeit eliminiert wird. Dieses Produkt bedient sowohl kunden- als auch mitarbeiterorientierte Anwendungen, darunter maßgeschneiderte Anwendungen sowie Drittanbieter-Anwendungen wie Salesforce, und Oracle, um Software- Eigentümer bei der Priorisierung von Funktionen, bei Prozessoptimierung, UX-Verbesserung, Wachstum und bei der Identifizierung von Kohorten für Feedback in Echtzeit zu unterstützen.

„Unternehmen werden aus verschiedenen Richtungen gedrängt, da die digitale Kompetenzlücke und der Druck, ROI bei digitalen Investitionen vorzuweisen, im Jahr 2023 ernste Herausforderungen für sie darstellen werden. Whatfix entwickelte Product Analytics, um Unternehmen dabei zu helfen, Wettbewerbsvorteile durch bessere Software-Erlebnisse, eine kompetentere Belegschaft und optimierte digitale Abläufe zu erzielen", erklärte Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix.

Im Jahr 2022 hat Whatfix einige bemerkenswerte Erfolge erzielt:

Beschleunigtes Wachstum und Expansion

Whatfix hat 2022 zehn neue Fortune-500-Kunden hinzugewonnen und die Gesamtzahl damit auf 71 erhöht, darunter Aramark, Autozone, Avnet, Becton Dickinson, Cardinal Health, Cisco, Genuine Parts Company, Microsoft, Sanofi und UPS Supply Chain Solutions. Mehrere Global-2000-Kunden und große Unternehmen wie Arrow Electronics, British Telecom, Checkout.com, Dormakaba, Infosys BPM, Marks & Spencer, Olam, Sime Darby Berhad, und ZoomCar haben sich ebenfalls für Whatfix als Digital-Adoption-Plattform entschieden.

„Als wir unseren DAP-Anbieter ändern wollten, wollten wir sehen, ob er all das kann, was unsere vorherige DAP konnte, und Whatfix konnte es! Darüberhinaus war der Support das Verkaufsargument. Was wir bei der Umstellung auf die DAP-Plattform wirklich wollten, war eine engere Partnerschaft. Whatfix hat die Erwartungen übertroffen. Es gibt großartiges Feedback von den Nutzern und vom Unternehmen", sagte Ben Kanspedos, Senior Instructional Designer bei Intuit.

Whatfix verzeichnete im Jahresvergleich bei den jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) eine Wachstumsrate von 65 % für das Jahr 2022 und liegt damit im oberen Dezil. Das Unternehmen behielt auch seine branchenführende Nettoumsatzbindung (Net Revenue Retention, NRR) für Unternehmenskunden von 127 % für 2022 bei, was bedeutet, dass seine bestehenden Kunden im Laufe des Jahres schnell expandierten. Der durchschnittliche Umsatz pro Account stieg um 32 %, und 40 % der Kunden verzeichneten eine Expansion. Whatfix eröffnete auch ein neues Büro in Sydney, Australien, und erweiterte seine Präsenz in der APAC-Region.

Ausbau der Branchenführerschaft

Whatfix wurde im ersten Forrester-New-Wave™-Bericht für Digital-Adoption-Plattformen, der im 4. Quartal 2022 veröffentlicht wurde, zum Marktführer ernannt. Das Unternehmen erzielte hohe Bewertungen bei sechs Kriterien, darunter 1) Produktarchitektur, 2) Analytik und Erkenntnisse und 3) Geplante Verbesserungen und Innovationsfahrplan. Whatfix wurde außerdem zum dritten Mal in Folge zum Marktführer in der Everest Group DAP PEAK Matrix ernannt sowie im Gartner DAP Market Guide anerkannt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge auf der Deloitte Technology Fast 500™ Liste vorgestellt, und es nahm Platz 56 unter den Bay-Area-Unternehmen ein und erhielt einen Bronze Stevie Award bei den Stevie® Awards for Great Employers.

Anwenderfreundliche Innovation

Die neueste Whatfix-Umfrage zur digitalen Adoption ergab, dass 78 % der Softwareanwender nicht über das Fachwissen verfügen, das erforderlich ist, um die für ihre Arbeit benötigten Anwendungen zu nutzen. Um diese Lücke zu schließen, betonte das Unternehmen erneut sein Engagement für die Anwenderfreundlichkeit. „Das Herzstück jeder Whatfix-Innovation ist das Konzept der Anwenderfreundlichkeit – das Schaffen personalisierter, integrativer und integrierter Software-Erlebnisse – um echte Kapitalrendite bei Technologieinvestitionen zu erzielen. Dies erstreckt sich auch auf unser neues Servicepartner-Programm, das den einzigartigen Anwender in den Mittelpunkt stellt. Unser Fokus auf die Anwenderfreundlichkeit war entscheidend für den Erfolg unserer Kunden und war einer der Gründe, warum 2022 ein so bedeutsames Jahr für das Unternehmen war", fuhr Khadim fort.

Whatfix erhielt außerdem zwei Technologiepatente für automatische Segmentierung und Technologien zur Erkennung von Elementen vom US-Patentamt. Mehrere zusätzliche Patente befinden sich in der Entwicklung.

Zertifizierte DAP-Experten

Mit dem Zertifizierungsprogramm von Whatfix, Whatfix University, wurden mehr als 1.700 zertifizierte DAP-Experten ausgebildet. Seit der Einführung des Programms im Jahr 2021, das vier verfügbare Zertifizierungen anbietet, wurden insgesamt 1.004 Lernende von Kunden und Partnern und 667 Lernende von Whatfix zertifiziert.

Hochleistungsfähiges Partner-Ökosystem

Whatfix führt 2023 Rise 2 Excellence ein, ein neues Service-Partnerprogramm. Im Jahr 2022 ging Whatfix mit mehr als 40 Unternehmen Partnerschaften ein, darunter Jacobs, Tietoevry, CloudMoyo, BIP, Right Management und weitere. Das Unternehmen verbesserte das Engagement mit strategischen GSIs wie Accenture, Wipro, TCS und Infosys. Whatfix erweiterte außerdem sein ISV-Partnerschaftsökosystem um 200 % und ging unter anderem mit Microsoft, SAP und IBS Software Partnerschaften ein.

Blick in die Zukunft

Whatfix ist jetzt ein Multi-Produkt-Unternehmen, das sowohl Digital-Adoption-Plattform-Lösungen als auch Product Analytics verkauft, und weitere innovative Produkte entwickelt, die das Prinzip der Anwenderfreundlichkeit in den Mittelpunkt der Produktentwicklung stellen. Das Unternehmen plant, seine Branchenführerschaft beizubehalten und sein solides Umsatzwachstum im Jahresvergleich in den USA, EMEA und im neuen APAC-Markt fortzusetzen.

Informationen zu Whatfix

Whatfix ermöglicht es jedem, überall, skalierbare Erfolge mit der täglich genutzten Technologie zu erzielen, um sein Wissen zu erweitern, seine Fähigkeiten zu verbessern und die Produktivität für sich und sein Unternehmen zu steigern. Die Digital-Adoption-Plattform (DAP) von Whatfix lässt sich nahtlos in Anwendungen integrieren, um Anwender zu befähigen, kontextbezogene Informationen und Anleitungen bereitzustellen, um individuelle Fähigkeiten unmittelbar zu verbessern und die Produktivität gemeinsam zu steigern. Das Unternehmen verfügt über sechs Niederlassungen weltweit, in den USA, Indien, im Vereinigten Königreich, Deutschland und Australien, und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Whatfix hat bis zum jetzigen Zeitpunkt 140 Millionen USD aufgebracht und wird von Marquee-Investoren unterstützt, darunter Softbank Vision Fund 2, Sequoia Capital India und Cisco Investments. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Whatfix.

