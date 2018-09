Zusammenfassung zu NetCents Technology Corporate

VANCOUVER, British Columbia, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (CSE: NC.CN) (Frankfurt: 26N). Das Unternehmen möchte gerne seine geschäftlichen Entwicklungen im August zusammengefasst darstellen.

Am 23. August meldete das Unternehmen den Abschluss einer Händlervereinbarung mit einem branchenführenden Anbieter von Video-Streaming-Diensten. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird diese Organisation das NetCents Merchant Gateway nutzen, um Kryptotransaktionen für ihre Werbedienstleistungen und Abonnements anzutreiben. Die Organisation bedient täglich über 120 Millionen Einzelbesucher auf der ganzen Welt und erstellt über ihr Werbenetzwerk jeden Tag mehr als 3 Milliarden Werbungen.

Am 24. August kündigte das Unternehmen die Einführung einer Kryptokreditkarte mit Logo auf den kanadischen und europäischen Märkten an. Die NetCents-Karte kann weltweit bei über 40 Millionen Händlern benutzt werden, die Visa oder MasterCard akzeptieren. Im Gegensatz zu anderen Kryptokreditkarten am Markt müssen die NetCents-Karteninhaber keine Kryptowährung auf ihre Karte laden, da die NetCents-Karte direkt mit ihrem NetCents-Wallet verknüpft ist.

Am 28. August kündigte das Unternehmen die Erschließung der Videospielbranche an. Das Unternehmen arbeitet darauf hin, Kryptowährung und Zahlungsabwicklung in die Spielewelt zu integrieren. Die NetCents-Plattform wird hierfür als Asset Management System genutzt. Das Unternehmen wird außerdem über die Ethereum-Blockchain intelligente Verträge unterstützen, was sowohl ERC 20 als auch ERC 721 Token umschließt.

Am 26. August meldete das Unternehmen die Unterzeichnung einer Unternehmenslizenzvereinbarung für 28 karibische Länder und fügte Bitcoin Cash der NC-Börse hinzu. Die Lizenzvereinbarung ist ein dreijähriger Exklusivvertrag mit Post Socratic Ventures (PSV). Im Rahmen dieses Vertrages forderte PSV aufgrund der Nachfrage von Händlern und Partnern aus den Bereichen Glücksspiel, Tourismus und Krypto-Tourismus sowie der Luxus-Hotellerie in der Karibik die Aufnahme von Bitcoin Cash in das Ökosystem.

Am 21. August kündigte das Unternehmen den Start seiner vier Partnerprogramme an: Enterprise White-Label, ISO Reseller, Affiliate und Developer. Die Partnerprogramme wurden nach Rücksprache mit wichtigen Marktführern in der Zahlungsmittelbranche entwickelt. Die Partnerprogramme ermöglichen Unternehmen, Kryptowährung in ihr aktuelles Geschäftsmodell einzubinden und gleichzeitig die Markteinführungszeit sowie Entwicklungskosten zu reduzieren, was eine Maximierung des ROI für die Partner des Unternehmens bedeutet.

Am 16. August kündigte das Unternehmen die Aufnahme fünf neuer Coins in das Ökosystem von NetCents aufgrund einer diesbezüglich steigenden Nachfrage von Partnern und Händlern an. Die fünf neuen Coins sind: Verge, Tron, Horizon (ehemals ZenCash), Bitcoin Cash und NEM. NEM und Bitcoin Cash wurden bereits an der NC-Börse notiert. Das Unternehmen ist nun um die Integration von Verge, Tron und Horizon bemüht. Bitcoin Cash wurde auf Wunsch unseres karibischen Partners hinzugefügt, während Verge, Tron und Horizon im Rahmen unserer neuen Händlervereinbarung mit dem Anbieter von Video-Streaming-Diensten einbezogen wurden.

Am 9. August meldete das Unternehmen die Markteinführung seiner nativen Benutzeranwendungen für Apple und Android. Diese Apps ermöglichen Benutzern von NetCents Transaktionen mit Bitcoin, Litecoin und Ether bei weltweit beliebigen Händlern, die diese Kryptowährungen als Zahlungsmittel annehmen. Benutzer scannen mit der NetCents-App einfach den QR-Code, um ihr Kryptoguthaben online oder offline auszugeben.

