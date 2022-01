Zweiradspezialist PMG unterzeichnet Distributionsvertrag mit Mobilitätsspezialist Bird für elektrisches Bird Bike

Exklusivvertrag für begehrtes E-Bike gilt für Benelux und Deutschland

UTRECHT, Netherlands, Jan. 20, 2022 /PRNewswire/ -- Die Popal Mobility Group (PMG) hat einen exklusiven Vertriebsvertrag für Bird Bike, das Elektrofahrrad des Mikromobilitätsspezialisten Bird, unterzeichnet. Das Bird Bike-E-Bike wird ab diesem Monat über den regulären Fachhandel in den Benelux-Ländern und Deutschland verkauft.

Das amerikanische Scaleup Bird mit einem Wert von mehr als 2 Milliarden Euro ist seit November des letzten Jahres als BRDS als erstes E-Mobilitätsunternehmen an der New Yorker Börse notiert. Bird gilt weltweit als einer der wichtigsten Anbieter im Bereich der elektrischen Stadtroller. Das enorme Wissen und die Erfahrung, die Bird seit seiner Gründung 2017 gesammelt hat, sind im kürzlich eingeführten Bird Bike zusammengeführt worden, das Ende Januar über den Fachhandel in den Benelux-Ländern und in Deutschland erhältlich sein wird.

Wachsender Markt

PMG ist seit 1998 auf dem Fahrradmarkt aktiv. Das Unternehmen, das von den Brüdern Daniël und Aryan Popal geführt wird, hat die Marken Popal, Keewee, Cangoo, Supersuper und BSP in seinem Portfolio. Aryan Popal: „Der Markt für Elektrofahrräder wächst nach wie vor enorm. Mit Bird Bike entscheidet man sich für ein E-Bike, bei dem Design, Technik und Fahrradvergnügen mit guter Preisgestaltung und Service durch den Fahrradfachhandel kombiniert werden."

Der Markt für E-Bikes wächst weltweit enorm. Allein in den Niederlanden wurden im vergangenen Jahr rund 550.000 E-Bikes verkauft. Es wird erwartet, dass bis 2030 mehr E-Bikes in der EU verkauft werden als gewöhnliche Fahrräder und Pkw zusammen. Daniël Popal, Mitgründer von PMG, freut sich sehr über die Kooperation mit Bird, einem der weltweiten Vorreiter des elektrischen Personentransports: „Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Bird die Art und Weise, wie sich Menschen auf der ganzen Welt bewegen, in mehr als 350 Städten auf der ganzen Welt revolutioniert. Das Wissen und die Erfahrungen, die das Unternehmen dabei gewonnen hat, ließ das hausinterne Designteam von Bird in das Bird Bike einfließen. Ich freue mich sehr, dass Verbraucher in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland bald erleben können, was für ein tolles E-Bike das ist."

Händlernetzwerk

Bird Bike wird über den Fachhandel vertrieben. Laut Daniël Popal wird dies für viele Menschen ein Grund sein, sich für dieses E-Bike zu entscheiden: „Die Menschen schätzen zu Recht die Beratung und den Service des traditionellen Fahrradhandels und die Möglichkeit, einen ruhigen Blick auf ein Fahrrad zu werfen und eine Probefahrt zu machen." Das Bird Bike gibt es in zwei Versionen: mit einem hohen Einstieg (A-Rahmen) und mit einem niedrigen Einstieg (V-Rahmen). Die Version mit dem A-Rahmen wird ab diesem Monat erhältlich sein, der V-Rahmen ab dem Frühjahr. Laut Daniël Popal kann sich das Bird Bike problemlos mit den aktuellen Marktführern messen: „Das Bird Bike wurde von Birds hauseigenem Team aus Luft- und Raumfahrt- und Automobilingenieuren mit langjähriger Erfahrung in der Mikromobilität entwickelt. Das E-Bike erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen seiner Klasse und ist mit einem 250-W-Bafang-Hinterradnabenmotor, Geschwindigkeitsunterstützung bis 25 km/h und einer Reichweite von 80 km, integrierter LED-Beleuchtung und einem Display mit Hintergrundbeleuchtung am Lenker ausgestattet. Da wir ein enormes Interesse an diesem E-Bike erwarten, haben wir uns entschlossen, unser Händlernetz in den kommenden Monaten sowohl in den Benelux-Ländern als auch in Deutschland auszubauen."

Technische Daten zum Bird Bike

Nachhaltiger Aluminiumrahmen in A- und V-Ausführung

Integriertes Display, integrierte LED-Beleuchtung, IP65+ wasserbeständig

Maximale e-assist-Schnelligkeit von 25 km/h

Integriertes und übersichtliches LCD-Display mit u. a. Informationen zu Geschwindigkeit, Entfernung und Akku-Füllstand

Erstklassige Geometrie und voll verstellbare Sitzhöhe

Verkaufspreis: 1.999,- EURO.

Über die Popal Mobility Group

Die Popal Mobility Group (PMG) ist seit 1998 in der Fahrradbranche aktiv. Das Unternehmen, das von den Brüdern Aryan und Daniël Popal geführt wird, beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. PMG verfügt über Niederlassungen in den Niederlanden, Südeuropa und Asien, ein Vertriebszentrum von 38.000 m2 in Drunen (Nordbrabant) und ein Händlernetz mit mehr als 1.500 Filialen in Europa. Das Unternehmen führt die Marken Popal, Cangoo, Keewee, Supersuper und BSP in seinem Portfolio und produziert jährlich rund 200.000 Fahrräder.

Siehe auch: Pmobility.com , Popal.nl, Supersuper.nl, Cangoo.nl und Keewee.nl .

Über Bird

Bird ist ein Elektrofahrzeugunternehmen und seine Mission ist es, erschwingliche und umweltfreundliche Mobilitätslösungen wie E-Scooter und E-Bikes auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Das Unternehmen, das 2017 vom Transportpionier Travis VanderZanden gegründet wurde, verzeichnet ein rasantes Wachstum. Die mikroelektrischen Fahrzeuge können über Teilprogramme in mehr als 350 Städten weltweit eingesetzt werden. Birds Produkte sind auch über www.bird.co und über führende Einzelhändler und Vertriebspartner erhältlich. Das Unternehmen arbeitet eng mit den Städten zusammen, in denen es tätig ist, um zuverlässige und erschwingliche Mobilitätslösungen für die Menschen bereitzustellen, die dort leben und arbeiten.

SOURCE Popal Mobility Group / Bird Bike