"Say Hello to Life" celebra el Día de la Tierra con las nuevas miniseries "Embrace Nature"

"Say Hello to Life" celebra el 50 aniversario del Día de la Tierra con las nuevas miniseries "Embrace Nature"

BEIJING, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Para celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra, el exitoso programa de variedades producido por China Central Television, "Say Hello to Life", presenta una serie de episodios que exploran la humanidad y la naturaleza en el pensamiento chino.