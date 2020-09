Ana de Armas protagoniza la primera campaña de celebridades de Natural Diamond Council

De Armas es una estrella de Hollywood en ascenso. Recientemente recibió una nominación al Globo de Oro por su papel en Knives Out, y pronto aparecerá en la próxima película de James Bond, No Time to Die. De Armas también brilla a lo largo de esta nueva campaña multiparte, que fue desarrollada para celebrar las innumerables conexiones con las que se usan o intercambian diamantes, y para dar a conocer la plataforma online "Only Natural Diamonds" de Natural Diamond Council. El Natural Diamond Council representa a siete de los principales productores de diamantes del mundo, todos los cuales deben seguir los códigos éticos del grupo, con énfasis en las prácticas mineras conscientes y sostenibles y el apoyo de las mujeres y las familias en las comunidades mineras de diamantes. El portal "Only Natural Diamonds" sirve como una ventana de descubrimiento en este universo de diamantes.