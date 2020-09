AT&T implementa la solución DriveNets NetworkCloud en su red central de próxima generación

DriveNets forma parte de la red desagregada de AT&T, un hito en la transformación del mercado de redes a una arquitectura de nube abierta

RAANANA, Israel, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- DriveNets , la empresa de software de redes, ha anunciado hoy que DriveNets NetworkCloud suministra la solución base de enrutamiento basada en software para AT&T, la mayor red medular de Estados Unidos.

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad apremiante de disponer de una infraestructura para poder redimensionar de manera flexible y transmitir la demanda exponencial de servicios 5G, de banda ancha y de contenidos de ocio, así como de aplicaciones de inteligencia artificial y perimetrales. La solución DriveNets NetworkCloud encaja perfectamente en la visión de futuro de AT&T y de otros proveedores de servicios e hiperescaladores de nubes de primera línea, de modo que la evolución de la red sea abierta, ágil, rentable y basada en software.

DriveNets NetworkCloud es un software nativo de la nube, que convierte la red física en un recurso compartido que respalda varios servicios de red de la manera más eficaz. Funciona en ordenadores genéricos (cajas blancas) estándar producidos por socios fabricantes de diseños originales (ODM) como UfiSpace, que suministró los ordenadores genéricos (cajas blancas) a AT&T basándose en el conjunto de chips Jericho2 de Broadcom. Este enfoque crea un nuevo modelo económico para el sector de redes, que reduce el coste por bit y mejora la rentabilidad de las redes.

«Estamos encantados con esta oportunidad de trabajar con AT&T en su red central de próxima generación y orgullosos de nuestros ingenieros por cumplir con el riguroso proceso de certificación de AT&T que prueba la calidad de nuestra solución en el terreno», señaló el director general de DriveNets, Ido Susan. «Este anuncio demuestra a quienes han cuestionado el modelo de red desagregada que nuestra solución Network Cloud es más redimensionable y rentable que los enrutadores tradicionales centrados en hardware. DriveNets está transformando la red de la misma manera que VMware transformó el sector informático y de almacenamiento».

«Me enorgullece anunciar hoy que hemos implementado una plataforma de enrutamiento del núcleo IP/MPLS de próxima generación en nuestra red de producción basada en los diseños de hardware abierto que enviamos a OCP el otoño pasado», señaló Andre Fuetsch, gerente general de Servicios de red de AT&T en su discurso de apertura en el Open Networking and Edge Summit (ONES). «Hemos escogido a un proveedor disruptivo como DriveNets para proveer el software del sistema operativo de la red para este caso de uso básico».

DriveNets Network Cloud ofrece un alto nivel de capacidad y redimensionamiento a proveedores de servicios de redes e hiperescaladores de nubes, que respaldan servicios de redes básicas, de agregación y pares, tanto de pequeño como de gran tamaño. DriveNets Network Cloud funciona en grupos físicos redimensionables que oscilan entre 4 Tbps (caja única) y 768 Tbps (un gran grupo de 192 cajas), que actúan como una sola entidad enrutadora. Este modelo ha sido ideado para ofrecer tanto flexibilidad de redimensionamiento de red —tal y como en las arquitecturas de nube— como la capacidad de añadir nuevas ofertas de servicio y redimensionarlas con eficacia en toda la red.

«Nos complace comprobar la amplia adopción de los productos Jericho2 en todo el sector de redes, combinados con el innovador software DriveNets NetworkCloud», manifestó Ram Velaga, vicepresidente ejecutivo y director general de Core Switching Group de Broadcom. «La presentación por parte de AT&T de la arquitectura de ordenadores genéricos (caja blanca) de bastidor de desagregación distribuida basada en Jericho2 influye de gran manera en el avance del sector de redes».

«UfiSpace ha sido uno de los primeros en comprometerse a abrir el modelo de redes, comenzando por nuestros enrutadores de puerta de enlace de sitios celulares desagregados, que ya hemos demostrado a AT&T en el Open Networking Summit (ONS) el pasado mes de abril», señaló Vincent Ho, director general de UfiSpace. «Estamos orgullosos de que la plataforma de enrutamiento básica de AT&T utilice nuestra solución de ordenadores genéricos (cajas blancas), en la que podemos participar en la mayor red desagregada en funcionamiento del mundo», añadió.

DriveNets Network Cloud, que funciona como el mejor enrutador de su clase en materia de estabilidad, fiabilidad y disponibilidad, es el mayor enrutador del mercado actual. DriveNets trabaja con 18 proveedores de servicios e hiperescaladores y ya está en camino de convertirse en uno de los principales proveedores de redes del mercado. La semana pasada, DriveNets anunció pruebas de laboratorio de un enrutador distribuido de 192Tbps realizadas por un operador europeo.

DriveNets Network Cloud ha creado un nuevo modelo económico de red basado en software como servicio (SaaS) que desvincula el crecimiento de la red de su coste, con lo que reduce el coste por bit y mejora la rentabilidad de la red. Este modelo comercial disruptivo ayuda a proveedores de servicios y a hiperescaladores de nubes a reducir tanto los gastos de capital como los gastos operativos de la red.

Acerca de DriveNets

DriveNets es una empresa de software de rápido crecimiento, que crea redes como nubes hiperescalares. Ofrece a proveedores de servicios y a hiperescaladores de nubes una forma nueva y radical de construir sus redes con mayor capacidad y redimensionamiento, a un coste mucho menor. Se basa en un modelo de software como servicio (SaaS), desvincula el crecimiento de la red de su coste para aumentar la rentabilidad de la red.

DriveNets Network Cloud, fundada por Ido Susan and Hillel Kobrinsky —dos exitosos empresarios del sector de las telecomunicaciones— es la principal solución de enrutamiento abierta y desagregada basada en software nativo de la nube y ordenadores genéricos (cajas blancas) estándar. DriveNets ha sido galardonada con el premio Leading Light 2020 para la empresa privada del año y el premio de Innovación para proveedores, en la 21a versión anual de Premios de Comunicaciones. Para obtener más información, visite www.drivenets.com .

Acerca de AT&T Communications

Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a conectarse a diario de manera provechosa. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta la transmisión de secuencias de vídeo, innovamos para mejorar la calidad de vida. Poseemos la red inalámbrica más rápida de Estados Unidos.** Además, de acuerdo con la mayor prueba realizada en el país, tenemos la mejor red inalámbrica de la nación.*** Estamos construyendo FirstNet ® exclusivamente para el personal de primeros auxilios y creando la próxima generación de móviles 5G. Gracias a nuestra gama de productos de televisión y vídeo, ofrecemos opciones de entretenimiento de las que la gente no cesa de hablar. Nuestras soluciones inteligentes y de alta seguridad sirven a casi 3 millones de empresas en todo el mundo, entre ellas casi todas las compañías de la lista Fortune 1000. En el nivel mundial, nuestro espíritu de servicio impulsa a los empleados a retribuir a sus comunidades.

AT&T Communications forma parte de AT&T Inc. ( NYSE:T ). Para más información, remítase a att.com/CommunicationsNews .

El suministro y la oferta de los productos y servicios de AT&T están a cargo de subsidiarias y afiliadas de AT&T Inc. bajo la marca AT&T y no de AT&T Inc. Para obtener más información sobre los productos y servicios de AT&T, remítase a about.att.com . Siga nuestras novedades en Twitter en @ATT, en Facebook en facebook.com/att y en YouTube en youtube.com/att .

© 2020 Propiedad intelectual de AT&T. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de Globe y otras marcas son marcas comerciales y de servicio de Propiedad intelectual de AT&T o de empresas afiliadas a AT&T. FirstNet y el logotipo de FirstNet son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de la Autoridad de la Red de primeros auxilios de los Estados Unidos (First Responder Network Authority). Todas las demás marcas que contiene el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares.

**En base al análisis de Ookla® de la media de velocidades de descarga de datos de Speedtest Intelligence® en el segundo trimestre de 2020. Las marcas comerciales de Ookla se utilizan bajo licencia y se reimprimen con permiso.

***GWS OneScore, septiembre de 2020.

Acerca de Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) es un líder tecnológico mundial que diseña, desarrolla y suministra una amplia gama de soluciones de software de semiconductores e infraestructuras. La cartera de productos de Broadcom, líder en su categoría, sirve a mercados de gran importancia en los ámbitos de centros de datos, redes, software empresarial, banda ancha, inalámbricos, almacenamiento e industriales. Nuestras soluciones incluyen redes de centros de datos y almacenamiento, software empresarial, de ordenadores centrales y de seguridad cibernética centrados en automatización, supervisión y seguridad, componentes de teléfonos inteligentes, telecomunicaciones y automatización de fábricas. Para obtener más información, ir a www.broadcom.com .

Acerca de UfiSpace

UfiSpace es un proveedor líder en soluciones de redes 5G integrales para empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicio en la nube y centros de datos. Gracias a la pasión, la dedicación y la excelencia técnica, nuestras innovadoras tecnologías 5G han llevado a la implementación en el nivel mundial de sus enrutadores de puerta de enlace de sitios celulares desagregados (CSGR) y del primer sistema de enrutamiento de chasis distribuido y desagregado (DDC) del mundo. Gracias a una cadena logística integrada verticalmente, ofrecemos soluciones de red abierta de alta calidad y rentables, con el objetivo de acelerar el crecimiento del sector y reducir los costes de las implementaciones de 5G para sus clientes. Para ver más información sobre UfiSpace y nuestras soluciones, remítase a www.ufispace.com .

