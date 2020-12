Climatetrade anuncia una asociación con Algorand y una inversión de Borderless Capital

VALENCIA, España, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Climatetrade, mercado blockchain para la neutralidad del carbono CO2, anunció hoy que se aventajará de Algorand, una red de tecnología blockchain escalar, segura y descentralizada, para llevar su tecnología hasta el siguiente nivel. Además, Borderless Capital ha participado en la ronda semilla de un millón de euros de Climatetrade para apoyar el plan estratégico de la compañía y sus objetivos de expansión.

Climatetrade está liderando el mercado en términos de llevar la transparencia y seguimiento a los mercados de carbono con las soluciones blockchain, ofreciendo sus servicios a grandes corporaciones, como Iberia, Melià Hotels, Cabify, Telefónica y muchas otras. Climatetrade proporciona a los usuarios acceso a un mercado en el que puede neutralizar de forma directa la huella de carbono al seleccionar los créditos de carbono, junto a los registros de todas las transacciones en un panel de instrumentos.

Climatetrade y sus clientes van a utilizar Algorand como infraestructura primaria de capa, aventajándose de sus capacidades para la neutralización del carbono. Los principales beneficios de utilizar una red pública blockchain para llevar a cabo transacciones y crear un mercado abierto para el crédito de carbono a nivel comercial es de una eficacia, transparencia e inclusividad superiores.

"La selección de Climatetrade de Algorand para empoderar un mercado global para la neutralización del carbono es un avance destacado sobre cómo las organizaciones pueden conseguir la neutralidad del carbono", afirmó W. Sean Ford, responsable de operaciones de Algorand. "Al hacer que se neutralice el carbono de forma más accesible y eficaz, Climatetrade se ha situado en una posición que hace que se pueda llegar a un impacto medioambiental por medio de su amplia red; todo ello con blockchain".

"Tras analizar a varios proveedores de tecnología y sus diligencias debidas rigurosas, hemos seleccionado a Algorand como infraestructura blockchain para empoderar nuestra plataforma. No tenemos dudas, Algorand es la solución perfecta gracias a su arquitectura flexible, bajas cuotas de transacción y capacidad escalar del rendimiento de la transacción. Además, se trata de la única red de tipo proof-of stake (PPoS), y contamos con una visión empresarial alineada", comentó Francisco Benedito, consejero delegado de Climatetrade."

Borderless Capital invierte en negocios liderados por la categoría que crean un valor económico en la economía sin fronteras. Esta inversión permitirá a Climatetrade abrir mercados en Estados Unidos. La próxima parada en el itinerario de Francisco será Silicon Valley, donde Climatetrade planifica abrir su primera oficina y empezar con la comercialización de soluciones innovadoras para las compañías americanas que desean reafirmar su compromiso de cara a la sostenibilidad por medio de la neutralización de las emisiones de CO2.

"Borderless es el socio adecuado para nosotros, ya que cuenta con experiencia en los negocios en lo que respecta a la integración de blockchain en su núcleo. Estamos seguros de que ayudará a ClimateTrade a expandirse de forma rápida y complementar nuestra estrategia a la perfección", destacó Francisco Benedito.

"Estamos emocionados y orgullosos de unirme a ClimateTrade. El uso de la tecnología de Algorand y de blockchain para hacer que el planeta sea un mejor lugar está en el centro de nuestra filosofía de inversión y mentalidad", indicó David García, consejero delegado y socio administrativo de Borderless Capital.

Esta alianza va a permitir a Climatetrade posicionarse a sí misma como referencia para los mercados de clima de todo el mundo, creando de forma progresiva una organización exponencial para conseguir un impacto real en el mundo.

Acerca de Climatetrade

Climatetrade es una empresa española cuyo objetivo principal es ayudar a las compañías a conseguir sus objetivos de sostenibilidad al neutralizar las emisiones de CO2 y financiar los proyectos de cambio climático.

Como pionera en el desarrollo de su mercado Blockchain, Climatetrade ha lanzado recientemente una API que permite la adquisición de los productos neutrales de carbono y sus servicios de los clientes de diferentes compañías que integran esta solución.

Acerca de Algorand Inc.

Algorand Inc. ha creado el primer protocolo blockchain puro a prueba de acciones y sin permiso de fuente abierta en todo el mundo para la siguiente generación de los productos financieros. El protocolo Algorand es el invento del criptógrafo ganador del Turing Award, Silvio Micali. Algorand Inc., compañía de tecnología dedicada a eliminar las fricciones del intercambio financiero, está alimentando la evolución de DeFi al permitir la creación e intercambio de valores, construyendo nuevas herramientas y servicios financieros, proporcionando activos en cadena y suministrando modelos de privacidad responsables.

Acerca de Borderless Capital

Borderless Capital es una institución financiera moderna que investiga los productos financieros de capital y construcción que aceleran el acceso, impulsan las trabillas y crean valor a nivel mundial por medio de la economía sin fronteras de Algorand.

