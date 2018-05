DELSEY Paris “What Matters Is Inside”

Como si fuese un cuento, esta película de animación cuenta la historia de un joven treintañero cuya vida gira en función del trabajo. La desaparición repentina de su padre explorador va a llevarlo a México, tras la pista de una maleta de contenido misterioso. Pero en cuanto llega allí, la maleta ha desaparecido.

Gracias al nuevo sistema de geolocalización conectado a la maleta lanzada por la marca francesa de equipaje, el protagonista va a poder encontrar su maleta en cualquier parte del planeta. ¡Seguir su maleta nunca fue tan sencillo como lo es con DELSEY Paris!

"DELSEY ha estado siempre cerca de sus usuarios ofreciéndoles maletas innovadoras para permitirles viajar con total seguridad y con estilo. El último ejemplo: el lanzamiento marzo pasado de nuestra maleta conectada que responde a las necesidades de los viajeros ultra-conectados. Esta maleta está equipada con varias funciones interconectadas entre las que destaca un sistema de geolocalización a través de un tracker que se sitúa en el equipaje y de una aplicación específica que permite saber en todo momento dónde se encuentra su maleta.

Hemos querido hacer una película que pueda, en consecuencia, mostrar los valores de nuestra marca: innovación, humanidad, sensibilidad, apertura a las experiencias y la emoción del viaje.

El formato vídeo nos ha permitido aprovecharnos del ecosistema digital y de las grandes plataformas de difusión audiovisual para presentar nuestra historia a todos los viajeros".

Florence Ferreira, Brand & Digital Manager DELSEY Paris

CHATELET AIR

Con su estilo vintage y parisino inimitable, la maleta Chatelet Air promete un viaje con total serenidad. Esta maleta ha sido pensada hasta sus mínimos detalles: cremallera ultra-segura, interior completo y sofisticado, comodidad de desplazamiento inigualable.

Tracker internacional vendido por separado con abono.

Más detalles sobre los modelos Chatelet Air en la página web delsey.com

Sobre DELSEY Paris

We care for what you care for

Desde 1946, elaboramos los productos que cuidarán de sus efectos personales más valiosos.

Para que en cada viaje DELSEY le dé ganas de hacer otros.

http://www.delsey.com/es/es/home

