El V Encuentro Ciudadano posicionó a la integración económica centroamericana en el debate público Iberoamericano

El evento arrancó con una serie de reuniones privadas el lunes 2 de marzo donde participaron representantes de Washington, expertos sobre seguridad hemisférica. El martes 3 de marzo, más de 200 líderes del ámbito político, académico y empresarial de la region se reunieron en una sesión de trabajo conformada por 3 paneles de discusión, donde se discutió la creación de la Comunidad Económica Centroamericana (CECA) como la única vía para alcanzar el desarrollo económico y social de la región. La jornada terminó con una cena con 400 invitados en honor a Centroamérica en la que dieron discursos Dionisio Gutiérrez, Kevin McAleenan y el presidente Alejandro Giammattei, seguidos por un "one on one" entre Moisés Naím y Luis Alberto Moreno, Presidente del BID.