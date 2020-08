Estudio: El 72% de los españoles cree que las regiones rurales no están preparadas para el teletrabajo

El estudio refleja el incremento del teletrabajo y el perjuicio que supone para la España Vacía el carecer de redes de calidad a la hora de implantarlo

MADRID, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Viasat, compañía global de telecomunicaciones, ha realizado un estudio en España para analizar los hábitos de los españoles con relación a internet, así como el impacto que la pandemia ha tenido en su uso cotidiano. Un 72% de los encuestados se han mostrado convencidos de que las regiones rurales no están preparadas para el teletrabajo.

Los datos revelan que al seleccionar un servicio de internet en casa, los españoles prefieren una red de calidad para:

Teletrabajar (67%)

(67%) Comprar online (59%)

(59%) Informarse y consumir entretenimiento (56%)

Turismo

Con la mirada puesta en las vacaciones de verano, un 63% de los encuestados asegura que tiene en cuenta la calidad de la conexión a Internet disponible cuando planea un viaje o busca un alojamiento . Además, el 40% acaba eligiendo un destino rural o de montaña, en lugar de ir a la playa, lo que confirma la necesidad de una red de calidad en el territorio peninsular.

. Además, el 40% acaba eligiendo un destino rural o de montaña, en lugar de ir a la playa, lo que confirma la necesidad de una red de calidad en el territorio peninsular. En España, casi 4 millones de ciudadanos carecen de una conexión de alta velocidad y son muchos los usuarios que consumen sus datos móviles cuando deciden pasar unos días fuera. Concretamente, el 19% de los españoles participantes en el estudio ha manifestado que la tarifa contratada para su smartphone le resulta insuficiente para acabar el mes si tienen que viajar.

Teletrabajo

Un abrumador 85% reconoce haber cambiado su idea acerca de trabajar desde casa , una opción que se ha normalizado tras el confinamiento.

, una opción que se ha normalizado tras el confinamiento. Una de las principales conclusiones que puede extraerse del informe es que la llegada de la pandemia ha supuesto una transformación en el punto de vista de empresas y trabajadores, cada vez más enfocados hacia el teletrabajo. De hecho, el 39% de los que han variado su percepción, creen que esta situación se extenderá en el tiempo y que no se trata de una medida temporal.

Comercio electrónico

El 90% de los españoles realizan compras a través de Internet. Además, el 45% de los encuestados prefieren las compras online frente al comercio físico.

frente al comercio físico. El confinamiento ha fomentado las compras online, de manera que un 36% de los usuarios encuestados afirma dedicar entre 2 y 5 horas semanales a buscar productos en la red.

Educación

Un 58% de los encuestados han declarado que utilizan Internet para ayudar a sus hijos a estudiar o a realizar tareas. Y es que internet también ha jugado un papel determinante en el ámbito educativo; no solo al posibilitar las clases en streaming, sino también como recurso de información durante los meses en los que millones de alumnos han tenido que estar fuera de las aulas

. "Una situación como la que estamos viviendo confirma lo que ya sabíamos: internet nos facilita la vida y se ha convertido en un servicio esencial", ha declarado Jose Padilla, director de operaciones de Viasat. "Nadie tiene por qué renunciar a las ventajas de una red de calidad, independientemente de que viva en una zona rural o en una gran ciudad, porque la conexión vía satélite sólo requiere acceso al cielo".

