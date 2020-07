Khiron amplía su huella en la UE y firma un acuerdo de distribución con Kuida™ en España

Los productos para el cuidado de la piel de Kuida CBD se van a distribuir en 2.350 tiendas de cuatro grupos de distribución de salud y belleza de España

El acuerdo con Red Yellow Red , destacado distribuidor de productos de cosmética, representa el acceso a una cifra combinada de 20.000 tiendas en España y Portugal

España representó un mercado total de cuidado d la piel de 1.500 millones de euros en el año 2018, y se espera que llegue a los 1.800 millones de euros para el año 2023 (fuente: Euromonitor - Passport)

TORONTO, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o "la compañía") (TSXV: KHRN), (OTCQX: KHRNF), (Frankfurt: A2JMZC), compañía de cannabis medicinal integrada verticalmente y con operaciones centrales en Latinoamérica y Europa, anunció la firma de un acuerdo de distribución para su marca de cosmética y farmacia Kuida™ CBD junto a Red Yellow Red, destacado distribuidor de la UE de productos cosméticos. Los productos de piel y cuerpo para mujeres de Kuida se van a distribuir por medio de Red Yellow Red a través de cuatro grupos de distribución de salud y belleza multinacionales de España.

"El mercado europeo del cuidado de la pie les el mayor del mundo, y al tiempo que hacemos crecer nuestra actividad en la UE, este acuerdo amplía de forma inmediata nuestra huella de Kuida en un mercado valorado en 1.500 millones de euros. Red Yellow Red dispone de una red de distribución grande y completa, además de un programa de ventas y formación robusta que se alinea con nuestra aproximación de entrada de mercado destacada para ayudar a que sean más los consumidores que integran Kuida en su régimen de cuidado de la piel diario", comentó Tejinder Virk, director general de Khiron Europe.

Red Yellow Red es un distribuidor especializado de productos de cosmética, belleza, estilo de vida y bienestar personal que realiza operaciones en España y Portugal, y que dispone de acceso a 20.000 puntos de venta en cuatro grupos de distribución de salud y belleza. Para apoyar la imagen de marca y ventas de Kuida, Red Yellow Red pondrá en marcha la formación de personal al por menor con la cartera actual de Kuida, los beneficios del cannabidiol (CBD), además de la tecnología única CBDERM™ de la marca. Más información acerca de Red Yellow Red disponible por medio de http://www.redyellowred.es/.

"En Red Yellow Red buscamos llevar la innovación y los productos de mercado como primicia a nuestros socios de distribución, y que lleguen finalmente, a los consumidores. Kuida encaja en ese modelo, siendo una marca de cuidado de la piel con una gama de productos CBD atractiva que dispone del apoyo de nuestro programa de formación y entrenamiento, contando con un atractivo destacado en la red de farmacias de España", comentó José Luis Ganado, director administrativo de Red Yellow Red.

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una compañía de cannabis CPG y médica de integración vertical con operaciones principales en Latinoamérica, realizando su actividad operativa en Europa y Norteamérica. Khiron es la principal compañía de cannabis de Colombia y la primera compañía con licencia en Colombia para el cultivo, producción, distribución nacional y exportación internacional de productos de cannabis médicos THC altos y bajos. La compañía cuenta con presencia en México, Perú, Uruguay, Brasil, Reino Unido, España y Alemania, donde se ha posicionado para comenzar las ventas de cannabis médico.

Aventajándose de ser un innovador y de su aproximación orientada al paciente, Khiron combina la experiencia científica mundial, innovación de producto, infraestructura agrícola, clínica médica de propiedad completa y programas de formación de médico online para impulsar la prescripción y lealtad de marca que hacen frente a las condiciones médicas prioritarias. Su unidad Wellbeing lanzó la primera marca de cuidado de piel CBD en Colombia, con Kuida™ comercializándose en múltiples jurisdicciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido. La compañía está liderada por su cofundador y consejero delegado, Álvaro Torres, junto a un equipo ejecutivo experimentado y diverso formado por el consejo de dirección.

Visite Khiron en las páginas web www.khiron.ca, investors.khiron.ca y en Instagram @khironlife.

Si desea más información: Contacto para inversores: Paola Ricardo, E: [email protected], contacto para medios: Jon Packer, vicepresidente de comunicaciones, T: +1 (416) 543-9179, E: [email protected]; Khiron Europe: Tejinder Virk, director general para Europa, T: +44 (0) 7912 741 995, E: [email protected]

