KVD Vegan Beauty celebra su nueva campaña mundial CAT EYES FOR ALL

- KVD Vegan Beauty celebra CAT EYES FOR ALL con una nueva campaña mundial que incluye todas las edades, todas las formas de ojo y un famoso gato de Instagram

La campaña, que arranca en marzo de 2020, honra los 10 años de Tattoo Liner: el galardonado delineador de ojos líquido n.° 1 de la marca

SAN FRANCISCO, 10 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- KVD Vegan Beauty es la primera marca de belleza en tener a un famoso gato de Instagram como una de las caras de su campaña mundial para la campaña CAT EYES FOR ALL (ojos de gato para todos), lanzada este mes de marzo para celebrar que 2020 señala el 10.° aniversario de Tattoo Liner. @CobytheCat, famoso en Internet por los memes de sus ojos naturalmente "delineados en forma de ala", es uno de los cinco nuevos modelos de la marca. La campaña presenta Tattoo Liner (el galardonado y ultrapreciso delineador de ojos líquido de KVD Vegan Beauty, resistente al agua y a los roces, y adorado por millones de personas) en Trooper Black (negro satín) y Mad Max Brown (marrón chocolate fuerte), junto con la máscara voluminizadora Go Big or Go Home. Estos emblemáticos productos veganos de alto rendimiento ofrecen el ojo de gato perfecto para todo el mundo, para todas las ocasiones, todos los párpados y para todas las edades.

Vea el comunicado de prensa interactivo multicanal aquí: https://www.multivu.com/players/English/8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner/

Además del gato Coby, la marca debuta una combinación única de modelos que incluye a Fanny Maurer (@fannymaurer), artista de maquillaje internacional de KVD Vegan Beauty, procedente de París (Francia). Fanny fue la principal artista de maquillaje, además de modelo, en la campaña. Fanny es la segunda cara "detrás de la marca" en una campaña de KVD Vegan Beauty, en sintonía con la nueva estrategia de la marca para el año 2020 de incluir a "uno de los suyos".

También aparecen como modelos Chloé Nguyen y Carmen Lee Solomons (ambas llevan el delineador Tattoo Liner en marrón Mad Max), y una modelo sénior que luce Trooper Black, como prueba de que la edad es, a todas luces, meramente un número. Juntas, estas diversas, bellas y fantásticas modelos demuestran que Tattoo Liner es invencible en todas las edades, formas de ojos y etnias.

"No podríamos estar más entusiasmados de arrancar la primavera de 2020 con una campaña que celebra el primer producto vegano de nuestra marca y nuestro artículo n.° 1, Tattoo Liner: un delineador de ojos líquido galardonado en todo el mundo que cumple 10 primaveras este año. Nuestro producto es para todo el mundo y ha superado los retos más difíciles, ¡incluso accidentes de coche! Tendremos muchas más sorpresas a lo largo de los próximos 4 meses de campaña. Anunciaremos una colaboración con una estrella del maquillaje (conocida por crear algunos de los ojos de gato más famosos del planeta), un producto de marketing comprometido y de edición limitada, muchas caras y defensores nuevos, actividades en las redes, y maneras nuevas y geniales de conseguir muestras gratuitas de Tattoo Liner. Esta campaña es una de mis favoritas en la historia de la marca y realmente representa quién y qué es KVD Vegan Beauty en 2020. Nos encantan los rebeldes que fomentan la belleza positiva, nuestros amigos peludos y creemos en Cat Eyes for All", explica Kelly Coller, vicepresidenta de Marketing Global y RR. PP. de KVD Vegan Beauty.

Únase al canal de Instagram de la marca @KVDVeganBeauty todos los martes durante el #tattoolinertuesday para celebrar #cateyesforall con nuevos looks de delineador, sorpresas, sorteos y mucho más.

La campaña Cat Eye for All fue fotografiada bajo la dirección artística de Angela Kongelbak, directora creativa global de KVD Vegan Beauty, con fotografías de Danielle St Laurent (imágenes de modelos/campaña). Imágenes de productos fotografiadas por Hudson Cuneo.

ACERCA DE KVD Vegan Beauty:

KVD Vegan Beauty es una marca de belleza icónica, internacional, de alto rendimiento, vegana y no testada en animales que ha transformado el sector desde su debut en 2008, con 4 labiales rojos de alta pigmentación, larga duración y no testados en animales. En 2010 creamos Tattoo Liner, nuestro delineador de ojos n.º 1 ganador de varios premios, que sigue siendo el santo grial indiscutible de los delineadores líquidos. Después de ser pioneros en la tendencia de los labiales líquidos, transformamos el sector de la belleza nuevamente en 2016 cuando reformulamos toda nuestra línea para que fuera 100% vegana, sin sacrificar el rendimiento por el que somos conocidos. Hoy en día tenemos más de 250 productos innovadores en todas las categorías, con cientos de premios y que se distribuyen en 36 países de todo el mundo exclusivamente a través de Sephora, Sephora dentro de JC Penney y Debenhams en el Reino Unido e Irlanda, así como en nuestro propio sitio web www.kvdveganbeauty.com // Síganos en @kvdveganbeauty #cateyesforall

ACERCA DE KENDO

KENDO BRANDS es propietaria y opera en exclusiva KVD Vegan Beauty. KENDO es una incubadora de marcas de belleza innovadora que crea y adquiere marcas de belleza y las convierte en potencias mundiales: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores y KVD Vegan Beauty. Las oficinas de KENDO se encuentran en San Francisco, París, Dubái, Londres, Sídney y Singapur.

