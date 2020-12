La 2020 World Industrial Design Conference y China Outstanding Industrial Design Award Ceremony celebradas en Yantai

Con el lema "Diseño inteligente, camino al futuro", la conferencia colaboró con la Organización Mundial de la Industria del Diseño (GDIO), así como con asociaciones de diseño, empresas, instituciones, universidades y líderes de innovación de más de 40 países de todo el mundo. La innovadora iniciativa de integración 3I -- Idea, Inteligencia e Internet Industrial, que se centrará en el futuro del diseño y ayudará a la economía mundial a lograr un desarrollo estable y sostenible, se lanzó durante la Ceremonia de Premios CEID 2020, se anunciaron 10 ganadores del premio de oro, reconociendo el mejor diseño industrial en los últimos años.

Xu Kemin, economista de MIIT, Ling Wen, vicegobernador del Gobierno Popular Provincial de Shandong y Zhang Shuping, secretario del Partido Yantai asistieron a la Ceremonia de Apertura de WIDC 2020 y pronunciaron discursos.

Li Yong, director general de UNIDO, Pan Yuehe, ex vicepresidente ejecutivo de la Academia China de Ingeniería, así como presidente de GDIO, enviaron vídeos de felicitación para la inauguración de la ceremonia.

Asesores académicos, expertos prácticos y élites innovadoras del campo global de la fabricación inteligente en el país y en el extranjero se reunieron en la costa del mar de Bohai. Yu Xiaodong, director general adjunto de la División de Políticas Industriales del MIIT, presidió la Ceremonia de Premios CEID 2020, y Zhang Dailing, Vicealcalde del Gobierno Popular Municipal de Yantai presidió la Ceremonia de Apertura de WIDC 2020.

Enlaces de archivos adjuntos de imagen:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378523

Título: WIDC 2020 City Light Show

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378534

Título: WIDC 2020 Opening Ceremony

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378535

Título: WIDC 2020 Exterior View of Main Venue

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378537

Título: WIDC 2020 CEID Award Exhibition

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378538

Título: The China Outstanding Industrial Design (CEID) Award Ceremony

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344817/1_WIDC_2020_City_Light_Show.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344818/2__WIDC2020_CEID_Award_Exhibition.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344819/3_WIDC_2020_Opening_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344820/4_WIDC_2020_Exterior_View_of_Main_Venue.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344821/5_CEID_Award_Ceremony.jpg

SOURCE The Information Office of the Yantai Municipal People's Government