La colchicina reduce la probabilidad de problemas cardiovasculares tras un infarto

- El tratamiento hospitalario temprano con colchicina reduce la probabilidad de problemas cardiovasculares futuros en un 48% en personas que acaban de superar un infarto

La colchicina también se evalúa como tratamiento para prevenir las complicaciones y mortalidad relativas a casos graves de COVID-19 por el Montreal Heart Institute

MONTREAL, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Los datos presentados hoy en la sesión informativa de ciencia del congreso virtual de la Sociedad Europa de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) sobre el ensayo COLchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT) muestran que una dosis diaria de colchicina (0,5 mg) además del tratamiento estándar reducen significativamente el riesgo de un primer evento cardiovascular isquémico a casi la mitad (48%) cuando se suministra a pacientes en los tres días siguientes a un ataque al corazón, también conocido como infarto de miocardio (IM)1. Estos datos también se han publicado simultáneamente en el European Heart Journal1.

La conclusión de eficacia primaria para COLCOT fue una combinación de muerte cardiovascular, parada cardiaca resucitada, infarto de miocardio, apoplejía u hospitalización urgente para angina que requiera revascularización coronaria2. Tras un seguimiento medio de casi dos años, hubo una reducción significativa del 48% en la incidencia de la conclusión primaria para pacientes en los que se inició la colchicina 1. Los efectos beneficiosos de empezar el tratamiento temprano con colchicina también se demostraron para la hospitalización urgente para la angina que requiere revascularización (HR=0,35), toda la revascularización coronaria (HR=0,63) y la combinación de muerte cardiovascular, parada cardiaca resucitada, infarto de miocardio o apoplejía (HR=0,55, todo ello p<0,05), con reducciones del 65, 37 y 45%, respectivamente 1.

"La colchicina es una medicación rentable y bien tolerada con propiedades antiinflamatorias e inmunomodulares", dijo el doctor Jean-Claude Tardif, director del Centro de Investigación en el Montreal Heart Institute, profesor de Medicina en la Universidad de Montreal, e investigador principal de COLCOT y COLCORONA. "Estos nuevos datos no solo respaldan los beneficios de la colchicina en pacientes con enfermedad coronaria sino que refuerzan nuestra creencia de que el fármaco puede ser un activo significativo en la lucha global contra el COVID-19 reduciendo las tormentas inflamatorias en pacientes con la enfermedad, previniendo las hospitalizaciones e incluso las muertes".

Los datos farmacogenéticos adicionales de COLCOT, también presentados durante la sesión informativa virtual de ESC hoy, examinaron el papel de los marcadores genéticos para identificar a pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento de colchicina tras un IM3. Considerando que los pacientes reciben tratamiento a largo plazo con varios fármacos tras un ataque al corazón, la predicción de los que no son propensos a beneficiarse de una medicación específica es necesaria para reducir la polifarmacia. Estos datos muestran que hay variantes genéticas creíbles asociadas con las conclusiones cardiovasculares y desorden gastrointestinal en pacientes tratados con colchicina y que algunos pacientes podrían lograr una mejor respuesta, con el potencial de un enfoque más personalizado a la reducción de la inflamación para la prevención cardiovascular3.

La colchicina, un fármaco potencial para combatir el COVID-19

Además de estos resultados significativos de COLCOT, la colchicina está también evaluándose en el ensayo clínico de COLCORONA. Este estudio interno, multicentro y sin contacto busca determinar el beneficio terapéutico de la colchicina como tratamiento para prevenir las complicaciones y la muerte relativas al COVID-19. COLCORONA es uno de los pocos estudios actuales de infección por COVID-19 en el que pueden participar personas no hospitalizadas.

La importancia de los datos de COLCOT y el tratamiento con colchicina tras un infarto de miocardio se han destacado ahora en cuatro sesiones científicas informativas en AHA, ACC y ESC respectivamente, en los últimos 10 meses1,2,3,4. Estos datos muestran que la colchicina no solo demuestra ser significativamente efectiva para reducir el riesgo del primer y de todos los eventos cardiovasculares isquémicos en un 23 y 34% respectivamente, sino que añadir 0,5 mg diarios de colchicina al estándar de terapia médica tras un infarto de miocardio es económicamente dominante y puede ayudar a generar importantes ahorros para los sistemas sanitarios1,2,4.

Acerca del ensayo COLchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT)

La colchicina es un medicamento antiinflamatorio administrado oralmente que está actualmente indicado para el tratamiento de la pericarditis, gota, fiebre mediterránea familiar. COLCOT, publicado en el New England Journal of Medicine, fue un ensayo aleatorio, de doble ciego, controlado por placebo e iniciado por el investigador que compara la colchicina en 0,5 mg una vez al día con placebo además del estándar de tratamiento en un ratio 1:1 en 167 sitios de 12 países2.

Acerca del ensayo COLCORONA

COLCORONA es un ensayo clínico aleatorio, de doble ciego, controlado por placebo. Fue iniciado por el doctor Jean-Claude Tardif, director del Centro de Investigación MHI y profesor de Medicina de la Universidad de Montreal y busca determinar si la colchicina puede prevenir el fenómeno de gran tormenta inflamatoria observado en adultos que sufren graves complicaciones vinculadas al COVID-19. El ensayo clínico requiere la reclutación de 6.000 pacientes que cumplen todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Los pacientes son asignados aleatoriamente para colchicina o placebo durante 30 días. Las evaluaciones por teléfono o videoconferencia tienen lugar 25 y 30 días tras la aleatorización. El estudio está controlado por un comité de supervisión de datos (DMC) que incluye investigadores clínicos experimentados.

Acerca del Montreal Heart Institute

Fundado en 1954, el Montreal Heart Institute busca constantemente los más altos estándares de excelencia en el campo cardiovascular a través de su liderazgo en investigación clínica y básica, cuidado ultra-especializado, formación profesional y prevención. Aloja el mayor centro de investigación en Canadá, el mayor centro de prevención cardiovascular del país y el mayor centro de genética cardiovascular en Canadá. El Instituto está afiliado a la Universidad de Montreal y cuenta con más de 2.000 empleados, incluyendo 245 doctores y más de 85 investigadores.

Acerca del Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC)

El Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC) es una organización de investigación clínica académica líder y una parte integral del Montreal Heart Institute (MHI). El MHICC posee una red establecida de colaboradores en más de 4.500 sitios clínicos en más de 30 países. Tiene una experiencia específica en medicina de precisión, ensayos clínicos de bajo coste y alta calidad y readaptación farmacológica.

La información sobre productos farmacéuticos (incluyendo productos actualmente en investigación) que se incluye en este comunicado no está dirigida a ser un anuncio publicitario o asesoramiento médico.

