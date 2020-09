La nueva cultura del trabajo emerge mientras el mundo cambia

Los nuevos hallazgos revelan que la 9-5, la semana de cinco días podría no volver

MADRID, España, 7 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El negocio de los mercados internacionales de Cigna (NYSE:CI) ha publicado nuevas cifras de su Estudio de Impacto Global de COVID-19 de Cigna, que destacan que las culturas laborales podrían cambiar permanentemente debido a la pandemia.

Según la última investigación de Cigna, desarrollada en junio como parte del Estudio de Impacto Global de COVID-19 de Cigna que está siguiendo la salud y bienestar de las personas en todo el mundo a través de la pandemia, el 18% de las personas de todo el mundo sienten que la vida nunca será la misma de nuevo, un aumento del 5% desde abril. En Corea, Singapur y Estados Unidos, esto ascendió al 38, 26 y 25%, respectivamente. Sin embargo, China continental siguió más confiada de que el status quo continuaría, con solo un 5% diciendo lo mismo.

El informe mide el bienestar en los indicadores clave, incluyendo físicos, sociales, financieros, familiares y laborales; la puntuación de salud y bienestar; el rastreador de evaluación de salud virtual; y opiniones sobre cómo será la nueva normalidad.

La 9-5, la semana de cinco días podría desaparecer

Actualmente, el 60% de las personas en los mercados encuestados son capaces de trabajar desde casa, lo que ha tenido un gran impacto en las actitudes de las personas hacia la cultura del trabajo en el futuro.

Más de la mitad de las personas (53%) dice ahora que querría trabajar desde casa al menos la mitad del tiempo en el futuro. Esto aumentó al 67% de personas en Singapur y el 56% en España y Tailandia, así como el 40% de personas en Corea. Casi un cuarto (22%) fue más allá, diciendo que querían trabajar desde una oficina un 20% del tiempo como máximo.

El apetito por el trabajo basado en la oficina a tiempo completo es ahora muy bajo. Menos de un cuarto de las personas (23%) quieren volver a la oficina a tiempo completo, con la menor demanda vista en Singapur y Tailandia (17%) y China continental (19%).

Jason Sadler, director general de Cigna International Markets, dijo: "La pandemia ha afectado drásticamente a nuestras vidas laborales y personales. Mientras la oficina aún tiene un papel en cuanto a construcción de cultura y colaboración, la experiencia de los últimos meses ha demostrado que el trabajo desde casa puede ser también altamente efectivo. Sin embargo, esto también supone dificultades y los empleadores necesitan pensar cuidadosamente sobre cómo pueden apoyar a su plantilla que trabaja remotamente, realizando comprobaciones con ellos regularmente".

La preocupación en torno a los contagios pone a las personas fuera de las oficinas y del trayecto diario

La posibilidad de un regreso a los sitios de trabajo físicos está creando nuevas ansiedades entre los empleados: el 42% dice que estuvieron preocupados por contraer el coronavirus en viajes, reuniones personales y espacios de trabajo comunes. Esto aumentó al 54% en Singapur y al 51% en EAU, pero cayó solo un 19% en Hong Kong, lo que supuso un incrementos en los casos después de que esta última encuesta se completase.

El 41% dijo que estaban preocupados por los protocolos del sitio de trabajo, como el distanciamiento social y la necesidad de llevar mascarilla, con las personas de Tailandia y Singapur siendo las más preocupadas (47%) y Nueva Zelanda, quizás comprensiblemente, las menos preocupadas (26%).

No todas las necesidades de los empleados están cubiertas adecuadamente

El informe también destacó los distintos tipos de apoyo que los empleados preferirían al volver al trabajo, así como el vacío en términos de qué ayuda están actualmente ofreciendo los empleadores.

La mayoría de los empleadores parecen estar tomando sus responsabilidades seriamente. Más de la mitad (52%) dijo que sus empleadores ofrecen productos de protección e higiene, como mascarillas y desinfectante. Esto aumenta al 62% en China continental, al 58% en Taiwán y al 55% en Singapur y Nueva Zelanda.

Sin embargo, el 60% de las personas dijo que les gustaría recibir ayudas para gastos adicionales, como productos de protección e higiene, facturas de servicios públicos de trabajar desde casa, que aumentaron al 73 y 71% en EAU y Singapur, dependientes del aire acondicionado. A pesar de esto, aproximadamente uno de cada cinco (19%) dijo que su empleador ya había puesto en marcha medidas adecuadas, aunque el 29% de los empleadores de EAU y el 18% de Singapur han ascendido para ofrecer su apoyo, en comparación con solo el 11% en Hong Kong.

El apoyo a la salud mental fue otra área que se identificó. Aunque casi un cuarto (24%) dijo que sus empleadores actualmente ofrecen asistencia, el 50% dijo que les gustaría recibir más. Los empleadores de Nueva Zelanda (40%) y EAU (34%) han liderado el camino con el aprovisionamiento de ayuda a la salud mental, en comparación con solo el 15% de firmas coreanas y el 16% de firmas de Hong Kong.

Sadler dijo: "Con algunos mercados abriendo gradualmente y personas volviendo al lugar de trabajo, nuestros hallazgos muestran que aún hay un gran vacío entre las expectativas y la realidad. Los empleados mirarán a organizaciones para estrechar este vacío ofreciendo una ayuda adecuada donde sea necesario y seguirán construyendo una cultura de espacio de trabajo centrada en el apoyo mutuo. Mientras pasamos a una nueva normalidad, es clave para nosotros no solo seguir contrastando con otras, sino también para los empleadores para desarrollar programas de bienestar exhaustivos centrados en equipar a los empleados con herramientas para reducir y gestionar sus niveles de estrés y ansiedad".

Cigna ofrece un rango de recursos de salud y bienestar para ayudar a los empleadores y empleados a consultar y apoyarse unos a otros de manera efectiva. Esto incluye asesoramiento de expertos financieros, de RR HH y de salud mental, ideas creativas para estar conectados con colegas, familia y amigos, y recursos especializados para ayudarle a crear su propio plan antiestrés. Estos recursos están disponibles aquí para empleadores y aquí para empleados. Además, un amplio rango de recursos de apoyo de salud mental online gratuitos está disponible en el sitio web de Cigna.

Cómo se realizó el estudio:

El Estudio del Impacto Global del COVID-19 de Cigna es un estudio actual que se ha realizado por Cigna, en asociación con Kantar, entre enero y junio de 2020, y seguirá el resto del año. Hasta la fecha, se ha realizado un total de 16.843 entrevistas online en China continental, Hong Kong, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, España, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

El estudio se realizó utilizando una encuesta online, con los encuestados reclutados de paneles online y pasando por un riguroso control de calidad. Las cuotas de edad, género y ciudad de residencia se establecieron basándose en el porcentaje de población de los respectivos mercados. La encuesta de 20 a 25 minutos de duración se completó de forma anónima.

Acerca de Cigna

Cigna Corporation es una compañía de servicios de salud global dedicada a mejorar la salud, bienestar y tranquilidad de las personas a las que damos servicio.Cigna ofrece opción predicibilidad, asequibilidad y acceso al cuidado de calidad mediante capacidades integradas y soluciones conectadas y personalizadas que avanzan la salud general de la persona. Todos los productos y servicios se ofrecen exclusivamente por o a través de las filiales operativas de Cigna Corporation, que incluyen Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna Life Insurance Company of New York, Connecticut General Life Insurance Company, compañías Express Scripts o sus filiales, y Life Insurance Company of North America. Dichos productos y servicios incluyen una serie integrada de servicios de salud, como médicos, dentales, de salud conductual, farmacia, visión, beneficios complementarios y otros productos relacionados que incluyen seguros de vida, accidente y discapacidad. Cigna mantiene su capacidad de ventas en más de 30 países y jurisdicciones y tiene más de 170 relaciones con clientes en todo el mundo. Para aprender más sobre Cigna®, incluyendo enlaces para seguirnos en Facebook o Twitter, visite www.cigna.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1246896/image_5010983_22394327_Logo.jpg

Enlaces relacionados

http://www.cigna.com



SOURCE Cigna