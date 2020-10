La región más vinícola de China sueña en grande

"Ningxia ha alcanzado grandes logros con su calidad de producto mejorada y marca pulida bajo políticas preferenciales para la industria vinícola", destacó Regina Vanderlinde, directora general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino con sede en París.

A lo largo de los años, Ningxia ha estado transformándose rápidamente en una importante región fabricante de vino en China. Actualmente cuenta con 32.800 hectáreas de plantaciones de uva, que generan un rendimiento anual de 130 millones de botellas de vino y un valor de producción integral de 26,1 billones de yuanes (unos 3.900 millones de dólares estadounidenses).

La ambición mira tan alto como los planes de Ningxia de duplicar el área de plantaciones de cultivo de uva para 2025, con una producción anual de 300 millones de botellas de vino.

Viñedos en el desierto de Gobi

Con abundante luz solar, irrigación rica y un clima apropiado, el amplio y árido desierto Gobi de Ningxia se considera óptimo para cultivar uvas de vino.

En 1984, Yu Huiming, junto con siete jóvenes bodegueros, pasó cuatro meses fabricando vino en más de 100 frascos de conservas.

En ese momento, muchas bodegas chinas cerraron por falta de normativa de la industria y pocos consumidores nacionales apreciaban el vino. La bodega para la que trabajaba Yu, la primera de Ningxia, también pasó tiempos difíciles. "Los trabajadores no podían cobrar a tiempo, y seis de mis colegas lo dejaron para buscarse una vida mejor", recordó Yu.

Sin embargo, Yu eligió seguir en la industria.

En los noventa, una compañía extranjera compró el excedente de vino de la bodega y vendió el vino con la marca propia de la compañía por 268 yuanes por botella.

"Luego me di cuenta de que nuestro vino sí tiene demanda, pero necesitamos que nuestra marca explote el mercado", indicó Yu.

En 2011, el gobierno de Ningxia lanzó una serie de políticas favorables regulen la industria del vino y animen a las bodegas de vino a producir vino de alta calidad.

Desde entonces, las políticas preferenciales han atraído numerosos castillos desde el país y desde afuera para establecer viñedos en la región. Como resultado, lotes de vino de Ningxia de alta calidad circulaban por el mercado.

En 2020, más de 1.000 variantes de vino de 50 castillos locales han ganado los concursos de vino más importantes del mundo. El vino de Ningxia se ha exportado a más de 20 países y regiones.

La tierra soñada para los enólogos

Liao Zusong, 35, enólogo jefe de Xige Estate, un castillo de Ningxia, vino desde su viñedo australiano en 2014. Participó en todo el proceso de producción del vino, desde la construcción del viñedo y la bodega de Xige hasta el diseño de las técnicas de fabricación del vino.

"Quiero ser un bodeguero que conozca toda la cadena industrial de producción, desde el cultivo de la uva a la vinificación", explicó Liao.

Xige incluye ahora más de 1.333 hectáreas de viñedos con una producción anual de más de un millón de botellas. "Creo que podemos producir el mejor vino para los clientes del país e incluso del mundo", comentó Liao.

Mientras tanto, para pulir marcas de vino locales y mejorar las destrezas de fabricación del vino, el gobierno de Ningxia también ha invitado a los fabricantes de vino de regiones de vino famosas en el mundo a venir a trabajar en la industria. Hasta el momento, 60 bodegueros de 23 países y regiones han llegado a Ningxia.

Turismo del vino en auge

Zhao Liang, turista y conocer el vino de Beijing, condujo todo el camino hasta Xige Estate con sus amigos. "He estado en muchas bodegas de vino extranjeras, pero aún estoy impresionado por el sabor del vino de Ningxia y la línea de producción avanzada de granjas de vino locales", dijo.

"El Castillo está también cerca de muchos destinos turísticos. Es especialmente adecuado para desarrollar el turismo del vino", comentó Zhang Yanzhi, fundador de Xige Estate.

Ningxia ha estado aprovechando el potencial del mercado del turismo del vino. Actualmente, los castillos de Ningxia reciben más de 600.000 turistas al año.

"El turismo del vino desempeña un papel clave para promover la industria turística de la región e impulsar el consumo de vino", destacó Zhao Shihua, funcionario del parque industrial de uva de la zona este de las montañas Helan.

