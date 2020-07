Lumenis lanza la tecnología de láser MOSES™ 2.0 Holmium de próxima generación

Los importantes avances tecnológicos demuestran hasta un 85% más de ablación de los cálculos en procedimientos de litrotripsia y descarga en el mismo día, procedimientos sin catéter para BPH[1],[2]

YOKNEAM, Israel, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Lumenis Ltd. , la mayor compañía de dispositivos médicos basada en energía del mundo para aplicaciones estéticas, quirúrgicas y oftálmicas, ha anunciado hoy el lanzamiento de MOSES 2.0, la próxima generación de la plataforma MOSES versátil y patentada que redefine el cuidado urológico. MOSES 2.0 se basa en las ventajas ya clínicamente probadas de la plataforma de tecnología MOSES para seguir impulsando los límites en términos de resultados de procedimientos, eficiencia y economía.

Inicialmente lanzada en 2017, la tecnología MOSES está diseñada para mejorar enormemente la eficiencia de los cálculos urinarios y procesos de próstata agrandada (BPH) optimizando la transmisión de energía por láser. En los últimos tres años, MOSES ha demostrado resultados clínicamente superiores en docenas de documentos clínicos, incluyendo procedimientos un 20% más rápidos y una ablación de cálculos un 33% más rápida mientras se minimizan los incidentes de la migración de cálculo ureteral al riñón. Ahora MOSES 2.0 está liberando todo el potencial de la litotripsia de láser, ofreciendo un 85% más de ablación de cálculos con limpieza de cálculos ultra-rápida a 120Hz en fibras MOSES de núcleo pequeño2. Utilizado ureteroscópicamente o percutáneamente, MOSES 2.0 ofrece ablación superior a distancia para todas las localizaciones y composiciones de cálculos3-5. Estas ventajas se añaden al ahorro de miles de dólares en tiempo de quirófano por procedimiento6.

En BPH, MOSES 2.0 representa un gran cambio de paradigm, transformando la terapia estándar gold validada clínicamente, Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP), en un proceso externo con descarga el mismo día, sin catéter. Porque corta simultáneamente el adenoma y cauteriza los vasos sanguíneos, MOSES 2.0 ofrece una enucleación de próstata un 15% más rápida y una hemostasis un 40% más rápida, lo que reduce significativamente el tiempo de cirugía, anestesia y sangrado1. Esto resulta en una estancia más corta en el hospital, mejores resultados quirúrgicos y mayor satisfacción del paciente y se traduce en miles de dólares de contribución por procedimiento para la rentabilidad del proveedor de salud.

La doctora Amy E. Krambeck, profesora de Urología en la Indiana University School of Medicine en Indianápolis, señaló los avances en MOSES 2.0 en la realización de litotripsia y procedimientos BPH. "He utilizado la tecnología MOSES durante cálculos y procedimientos BPH durante varios años porque es muy eficiente. MOSES 2.0 para HoLEP enuclea el tejido más rápido y detiene el sangrado rápidamente, lo que es importante para la visibilidad, recuperación postoperatoria y curva de aprendizaje del cirujano. Me permitió cambiar mi práctica total y los pacientes han estado muy felices de irse a casa el mismo día sin un catéter. Esta transformación es incluso más importante ahora que el COVID-19 hace que los pacientes posterguen los cuidados esenciales, mientras nuestros hospitales tratan de liberar camas para casos agudos. MOSES 2.0 ayuda a hacer eso posible".

"En Lumenis, estamos comprometidos con la innovación continua, desde la invención del primer láser quirúrgico hace más de 50 años, a los últimos avances hoy. Nuestra tecnología ha sido la solución principal en miles de hospitales y en millones de procedimientos mundiales, con una evidencia clínica publicada sin precedentes de urólogos líderes en todo el mundo", dijo el consejero delegado de Lumenis, Tzipi Ozer-Armon. "Hoy estamos muy orgullosos de introducir MOSES 2.0 y elevar el estándar de excelencia una vez más, ejemplificando nuestro compromiso de ofrecer la mejor tecnología para el mejor cuidado al paciente".

Para aprender más sobre cómo MOSES 2.0 avanza en urología, visite www.lumenis.com

Acerca de Lumenis

Lumenis es un líder global en el campo de las soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados estéticos, quirúrgicos y oftálmicos, y es un reconocido experto en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en la energía, incluyendo láser, luz pulsada intensa (LPI) y radiofrecuencia (RF). Durante más de 50 años, los productos revolucionarios de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares gold tecnológicos y clínicos. Lumenis ha creado con éxito soluciones para condiciones previamente no tratables, y diseñado tecnologías avanzadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes. Para más información, visite: www.lumenis.com

Declaraciones prospectivas

La información facilitada en este comunicado puede contener declaraciones relativas a las expectativas actuales, estimaciones, predicciones y proyecciones sobre eventos futuros que son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otros, planes, objetivos y expectativas de la Compañía para operaciones futuras, incluyendo sus resultados de operaciones proyectados. Las declaraciones prospectivas a menudo se caracterizan por el uso de terminología prospectiva como "podría", "podrá", "espera", "anticipa", "estima", "continúa", "cree", "debería", "pretende", "planea", "proyecta" u otras palabras similares, pero no son la única manera en que pueden identificarse estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se basan en las actuales estimaciones y proyecciones de resultados o tendencias futuras de nuestra directiva. Los resultados reales pueden diferir de los proyectados como resultado de determinados riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se realizan solo en la fecha de las mismas, y la Compañía no asume obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

