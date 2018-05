myWS Solutions: VELUX EHF FINAL4 Cashback Program - novedades para los aficionados al balonmano

- Cross reference: Picture is available via epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu ) -

El VELUX EHF FINAL4 Cashback Program ofrece un gran número de sorpresas a los seguidores del balonmano. Para conocerlas en detalle, solo hace falta acercarse a los mostradores de información situados en el recinto de celebración del evento. Además de diferentes actividades de ocio como los Handball-Darts, (jugar a los dardos con balones de balonmano), también se celebrará un concurso en el cual los aficionados pueden conseguir entradas para realizar una visita entre bastidores durante el fin de semana del evento en el LANXESS Arena (del 25 al 27 de mayo) además de entradas para un partido de la temporada 2018/19 de la elección del ganador.

Otro evento a destacar es el concurso #Foto que consiste en hacerse una foto de un momento especial durante la VELUX EHF FINAL4 con la etiqueta "#cashbackehffinal4" y publicarla en Facebook, Instagram o Twitter. Esta foto podrá verse en el Social Wall y en las pantallas interiores de los mostradores de información y el ganador del concurso recibirá entradas para la VELUX EHF FINAL4 de 2019.

Registrarse y conseguir ventajas

El elemento esencial del VELUX EHF FINAL4 Cashback Program es la VELUX EHF FINAL4 Cashback Card, con la cual los afiliados no solo reciben Cashback y Shopping Points en todas sus compras en los aproximadamente 90.000 establecimientos comerciales en todo el mundo, sino que también pueden obtener un gran número de ventajas al adquirir sus entradas para la próxima temporada. Quien se registre directamente en el LANXESS Arena como afiliado del VELUX EHF FINAL4 Cashback Program tendrá acceso a su propio CASHBACK LANE y un 4% de Cashback al adquirir una entrada de la VELUX EHF FINAL4 2019. Esta promoción también es de aplicación a todos aquellos que ya dispongan de una VELUX EHF FINAL4 Cashback Card. Más información en cashback.ehffinal4.com/es/.

Sobre EHF Marketing GmbH

La empresa EHF Marketing GmbH es la empresa filial de la EHF y colabora con empresas de marketing, socios mediáticos y clubs europeos de balonmano con el objetivo de promocionar el potencial del balonmano en el ámbito deportivo internacional. EHF Marketing GmbH es responsable de los derechos de comercialización de las competiciones de los clubs a nivel europeo, incluida la VELUX EHF Champions League, la WOMEN'S EHF Champions League y la Copa de Europa de Balonmano (EHF Cup).

Sobre Cashback World

La Shopping Community internacional Cashback World ofrece una serie de ventajas exclusivas (Cashback y Shopping Points) a los consumidores que quieran ahorrar dinero al realizar sus compras de manera presencial u online a nivel internacional. Cashback Solutions se dirige a todas aquellas empresas que puedan estar interesadas en disponer de un programa de fidelización de clientes multisectoral y multinacional. Cashback World está presente en 47 mercados y 9,5 millones de afiliados disfrutan de sus ventajas al comprar en alrededor de 90.000 establecimientos comerciales en todo el mundo. Desde hace varios años, Cashback World está comprometido con el deporte y cuenta con un gran número de colaboraciones con clubs de fútbol, motociclismo, hockey sobre hielo y balonmano, entre otros. Más información en http://www.cashbackworld.com.

