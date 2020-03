nCino hará su presentación en España dentro del marco de la próxima conferencia Fintech

El vicepresidente de nCino para EMEA intervendrá en MoneyLIVE Spring para hablar de transformación digital en los servicios financieros

LONDRES y MADRID, 5 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- nCino, líder mundial en "cloud banking" (banca en la nube), anunció hoy que Edward Lane, vicepresidente de nCino para EMEA intervendrá en el MoneyLIVE Spring 2020 que tendrá lugar en Madrid (España).

En una sesión que llevara por título "From Agile to Intelligent: Transforming Your Financial Institution with the Cloud", Lane explicara como el uso de la tecnología "cloud" o en la nube puede proporcionar a las instituciones financieras una base sólida para construir una empresa inteligente, mejorar la experiencia del cliente y facilitar el cumplimiento normativo. La sesión tendrá lugar el hotel Meliá Avenida América el 11 de marzo a las 10.15 de la mañana.

Los asistentes tendrán además la oportunidad de ver cómo es nCino visitando el stand 11 dentro del mismo hotel, comprobar de primera mano cómo funciona la plataforma bancaria de extremo a extremo y como se integra con instituciones financieras.

nCino es un proveedor global líder en tecnología "cloud" o en la nube para instituciones financieras. El Sistema Operativo de Banca nCino digitaliza, automatiza y agiliza procesos y flujos de trabajo ineficientes y complejos, por medio de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático para así permitir a las instituciones financieras incorporar nuevos clientes de un modo más efectivo, gestionar todas las fases de un préstamo, abrir cuentas y mitigar riesgos. A través de una única plataforma, nCino Brinda a las instituciones financieras las soluciones necesarias para cumplir unas expectativas en continua evolución de los clientes y requerimientos legales, obtener una mayor visibilidad de sus operaciones y un mayor rendimiento de estas, remplazar sistemas obsoletos y operar de modo más competitivo.

Sobre nCino

nCino es el líder mundial en "cloud banking" (banca en la nube). Su Sistema Operativo Bancario mejora la eficacia de los empleados al tiempo que mejora la experiencia del cliente en procesos como hacerse cliente, o la solicitud y tramitación de préstamos y depósitos en todas las líneas de negocio. nCino colabora con más de 1100 instituciones financieras con activos que van desde los 30 millones a los 2 billones de USD a nivel mundial y transforma el modo en el que estas operan a través de innovación, reputación y velocidad. Un verdadero líder, nCino forma parte de Forbes Cloud 100 y fue clasificado en primer lugar entre los sistemas de generación de préstamos comerciales por el grupo Aite. Siga a @nCino o visite www.ncino.com.

