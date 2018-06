Obra maestra de Caravaggio del Vaticano por primera vez en los Países Bajos

The entombment of Christ es un retablo monumental que mide más de tres por dos metros. Es una de las piezas más importantes de la colección de los Museos del Vaticano, por lo que raramente se presta. Se está haciendo una excepción para la exposición principal Utrecht, Caravaggio y Europa, que tendrá lugar del 15 de diciembre de 2018 al 24 de marzo de 2019.

Utrecht, Caravaggio y Europa comprende más de 60 préstamos, de los cuales 46 nunca han visitado los Países Bajos. Estos préstamos proceden de museos y colecciones privadas de Estados Unidos y Europa, incluyendo los Museos del Vaticano, el Musée du Louvre de París, la Galleria degli Uffizi de Florencia, The National Gallery of Art de Londres y The National Gallery of Art de Washington, así como iglesias en Roma. Además de la Sepultura de Caravaggio, su San Jerónimo en Meditación del Monasterio de la Virgen de Montserrat también estará expuesto, otra pieza que nunca antes se había exhibido en los Países Bajos.

La Sepultura de Caravaggio

Caravaggio pintó The Entombment of Christ alrededor de 1602/04 para la capilla de la familia de Girolamo Vittrice en Chiesa Nuova en Roma. Según el pintor y biógrafo romano de los artistas Giovanni Baglione (1566-1643), los contemporáneos veían esta majestuosa pintura como la mejor obra de Caravaggio. El cuerpo de Cristo brilla contra el fondo oscuro, en el que la entrada de la tumba es apenas visible. Su torso descansa sobre el brazo derecho de Juan; Nicodemo lleva su parte inferior del cuerpo. Él agarra las rodillas de Cristo con ambos brazos, sus manos unidas juntas para fortalecer su agarre. Detrás de ellos están tres mujeres. La mirada cansada y triste de la Virgen María está deprimida; la hermosa María Magdalena borra las lágrimas que emanan de sus ojos cerrados. María de Cleofás, en contraste, levanta los ojos hacia el cielo, los brazos abiertos y la boca abierta en un grito desesperado. Elevado en la cubierta del sepulcro en la que será ungido y enrollado en tela, nos muestran, a los espectadores, Cristo.

Utrecht, Caravaggio y Europa

En 1600, Roma era el centro del mundo. Jóvenes pintores de todos los rincones de Europa viajaron a la ciudad eterna, donde -así los rumores decían - Caravaggio estaba causando una revolución en el arte de la pintura: un nuevo realismo, con un claro-oscuro de intensidad sin precedentes. Los pintores de Utrecht Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen y Gerard van Honthorst viajaron allí para verlo por sí mismos.

Entre 1600 y 1630, cuando el Caravaggismo europeo estaba en su apogeo, unos 2.700 artistas fueron registrados en Roma, 572 de los cuales eran extranjeros. Estos artistas visitaron las mismas iglesias y colecciones. Conversaban entre sí. Y pintaron. Los temas eran los mismos, las fuentes de inspiración eran las mismas, pero los resultados finales eran totalmente únicos. Son estas diferencias entre los seguidores europeos de Caravaggio lo que Utrecht, Caravaggio y Europa examina. La presentación temática de las piezas revela cómo las obras de cada artista permanecieron arraigadas en su propio bagaje cultural.

Fuerte asociación

Centraal Museum organiza Utrecht, Caravaggio y Europa en estrecha colaboración con el Bayerischen Staatsgemäldesammlungen en Munich. La exposición se abrirá en Centraal Museum Utrecht el 15 de diciembre de 2018 y continuará hasta el 24 de marzo de 2019, después de lo cual se trasladará a Alte Pinakothek, Munich (17 abril 2019 a 21 julio 2019).

Para ver el vídeo incluido en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dVU5Lr1mCuw o descargarlo: https://we.tl/Nd4R1vvEJU .

FUENTE Centraal Museum Utrecht