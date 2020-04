Otro puente fabricado por China está disponible en Noruega

CHENGDÚ, China, 6 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El 2 de abril, hora local, el puente noruego Beitstad se abrió oficialmente al tráfico. El puente Beitstad sobre el fiordo de Beitstad en el municipio de Steinkjer, condado de Trondelag en el centro de Noruega, fue construido por Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), una filial de Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd. (de ahora en adelante, SRIG). Este es el primer proyecto que SRBG ha licitado y ganado de forma independiente en Noruega, y el segundo puente que el grupo ha construido en el país.

Este puente, que cruza el fiordo de Beitstad y está compuesto de acero y hormigón, constituye una parte de las carreteras comarcales 17 y 720 de Noruega.

Dada la gran cantidad de curvas y las malas condiciones de la calzada en este tramo, que no cumple con la normativa de carreteras y las exigencias del tráfico, el gobierno local propuso un proyecto de renovación en un intento por optimizar las condiciones del tráfico y mejorar la seguridad vial, y donde el puente Beitstad ha desempeñado un papel esencial en el proyecto propuesto.

SRBG sobresalió entre otras empresas de renombre noruegas y extranjeras gracias a su destacada tecnología y dilatada experiencia, y tardó 26 meses en finalizar la construcción del puente. Digno de su nombre "Un puente de conveniencia", Beitstad ha ayudado a mejorar el tráfico local, facilitando los desplazamientos a los residentes que viven a ambos lados del fiordo y conectando las tres ciudades de Sprova, Malmo y Dyrstad. Tras su finalización, el puente ha inyectado nueva vitalidad a la construcción de infraestructuras y al crecimiento económico del área local.

El avance sin incidencias del proyecto del puente Beitstad no es casual, pues ya en 2018, SRBG fue reconocida por el Gobierno y la gente de Noruega por la construcción eficiente y la calidad del puente Halogaland.

Situado a 200 km al norte del círculo polar ártico, el puente Halogaland es aclamado como el "Puente de la aurora vecina". Debido a las condiciones de construcción extremadamente desafiantes, el propietario, la Administración de Carreteras del Norte de Noruega, buscó a grandes contratistas en el plano internacional, lo que atrajo una gran atención a nivel mundial. SRBG finalmente superó todas las dificultades del idioma, el clima polar y los estrictos "estándares nórdicos", ganó la licitación y finalizó la construcción, convirtiéndose así en la primera empresa china en construir un puente de grandes dimensiones en un país europeo desarrollado.

La valiosa experiencia en la licitación y la construcción del puente Halogaland han allanado el camino para que SRBG construya el puente Beitstad de manera fluida. Basado en la exitosa experiencia del proyecto del puente Halogaland, SRBG ha cultivado un nutrido grupo de ingenieros que están familiarizados con los sistemas de gestión para prevenir riesgos laborales y los estándares técnicos de soldadura de estructuras de acero, pintura y construcción de hormigón en Noruega y otras partes de Europa, así como personal de finanzas que entiende las reglas de auditoría/contabilidad financiera en el extranjero e ingenieros contratistas con experiencia en licitaciones en el extranjero, anuncios de licitación y gestión de entidades subcontratadas. El equipo directivo del proyecto del puente Beitstad está compuesto básicamente por el personal que anteriormente trabajaba en el proyecto del puente Halogaland y por personal enviado por SRBG, quienes han contribuido inmensamente al proyecto.

Al ser una multinacional integral de primer nivel en el sector de las infraestructuras, SRBG cuenta con una gran competitividad en la construcción de puentes de gran envergadura en aguas profundas, pavimentos de carreteras y túneles extralargos en condiciones geológicas complejas. Sus obras maestras incluyen el puente de Wanzhou sobre el río Yangtsé, el que fue en su día el tramo de puente de arco de hormigón armado más grande; el puente de Xihoumen en Zhoushan (Zhejiang), con su tramo principal de 1650 m de lago, y que es el puente colgante más largo de China y el segundo más largo del mundo; el puente sobre el río Chishui, el puente colgante con pilones más alto del mundo en regiones alpinas; el puente Xingkang sobre el río Luding Dadu, uno de los megaproyectos de China que ha sido denominado el "puente número uno de Sichuán y el Tíbet". Y el largo túnel en espiral de Jinjiazhuang, que ha sido declarado por la World Records Certificaction Agency como el túnel en espiral más largo del mundo en construcción.

El puente Beitstad marca un logro importante en la respuesta de SRBG a la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda y a la estrategia "Go overseas" (en el extranjero), además de ser otro proyecto fabricado por China y reconocido mundialmente después del proyecto del puente Halogaland. Los dos puentes en el noroeste de Noruega, a 500 km de distancia, han sido aclamados en todo el mundo por la competencia de China en la construcción de infraestructuras.

Actualmente, SRBG ha ampliado sus servicios a varios países y regiones extranjeras como África, Oriente Medio, el sudeste asiático y Europa. Además de los proyectos de Noruega, el grupo ha llevado a cabo proyectos internacionales en Egipto, Bangladés, Kuwait, Camboya, Tanzania y Senegal para la construcción de carreteras y puentes, entre otros.

SOURCE Sichuan Road and Bridge Group