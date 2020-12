Promotion In Motion celebra el 40 aniversario con 4 millones de "gracias"

Comenzando con solo 150 dólares en el año 1979 desde la habitación de un dormitorio escolar del fundador y aún hoy en día consejero delegado, Michael Rosenberg, la compañía se incorporó más tarde con 10.000 dólares en el año 1980. Promotion In Motion ha crecido de forma orgánica hasta ser uno de los principales productores de snacks y golosinas en todo el mundo, creando algunos de los obsequios más queridos y disfrutados en millones de ocasiones cada día en todo el planeta.

Desde su primer producto, "Annie Cookies", hasta la creación de Care Bear®Gummi Bears importados originalmente desde Alemania y comercializados durante 25 años, hasta su invención transformadora de los Welch's®Fruit Snacks, ahora comercializa dentro del mercado mundial por medio la marca de snacks de fruta, Promotion In Motion, los muchos hitos que celebra, incluyendo los siguientes:

1981 : Bajo licencia de Columbia Pictures, PIM lanza su primer producto, "Annie Cookies", modeladas con galletas saladas tradicionales de animales pero basadas en la niña huérfana pelirroja Annie de los famosos dibujos animados del musical y película de Broadway "Annie".

: Bajo licencia de Columbia Pictures, PIM lanza su primer producto, "Annie Cookies", modeladas con galletas saladas tradicionales de animales pero basadas en la niña huérfana pelirroja los famosos dibujos animados del musical y película de Broadway "Annie". 1982: Michael Rosenberg crea Care Bear®Gummi Bears, convertidos en un elemento fijo en los cines y cadenas de vídeo de Estados Unidos durante 25 años.

crea Care Bear®Gummi Bears, convertidos en un elemento fijo en los cines y cadenas de vídeo de Estados Unidos durante 25 años. 1990 : Michael Rosenberg crea Sour Jacks®, que PIM ha lanzado en sus concesiones de cine, máquinas expendedoras y tiendas de venta al por menor de Estados Unidos. Más recientemente, el producto consigue su fama en Europa y Asia .

: crea Sour Jacks®, que PIM ha lanzado en sus concesiones de cine, máquinas expendedoras y tiendas de venta al por menor de Estados Unidos. Más recientemente, el producto consigue su fama en Europa y . 1993 : PIM crea su primera filial internacional, Promotion In Motion Canada, y empieza con la distribución en Canadá.

: PIM crea su primera filial internacional, Promotion In Motion Canada, y empieza con la distribución en Canadá. 1994 : PIM se asocia con Sun-Maid® Growers de California para lanzar Sun-Maid®Milk Chocolate Raisins, y se convierte en la principal marca de clubes de almacenamiento, siendo amada por millones de espectadores de cine en todas partes.

: PIM se asocia con Sun-Maid® Growers de para lanzar Sun-Maid®Milk Chocolate Raisins, y se convierte en la principal marca de clubes de almacenamiento, siendo amada por millones de espectadores de cine en todas partes. 1998: Michael Rosenberg crea la idea de unos nuevos snacks de frutas creados con fruta real. PIM desarrolla con éxito una formula única, y se asocia con la National Association of Grape Growers para asegurarse los derechos de la tan querida marca Welch's®. En 2001 , nace Welch's® Fruit Snacks y se convierte en la marca Number One Fruit Snacks en todo el mundo, con más de 100 paquetes comercializados cada segundo del día.

crea la idea de unos nuevos snacks de frutas creados con fruta real. PIM desarrolla con éxito una formula única, y se asocia con la National Association of Grape Growers para asegurarse los derechos de la tan querida marca Welch's®. En , nace Welch's® Fruit Snacks y se convierte en la marca Number One Fruit Snacks en todo el mundo, con más de 100 paquetes comercializados cada segundo del día. 2001: PIM forja asociaciones con Jake, S.L. y empieza su fabricación de golosinas y snacks en Murcia, España, a menos de 20 años de convertirse en uno de los principales exportados desde España, con más de 2,5 millones de libras de productos enviados a la semana. PIM finalmente se convierte en un accionista principal de la compañía.

PIM forja asociaciones con Jake, S.L. y empieza su fabricación de golosinas y snacks en Murcia, España, a menos de 20 años de convertirse en uno de los principales exportados desde España, con más de 2,5 millones de libras de productos enviados a la semana. PIM finalmente se convierte en un accionista principal de la compañía. 2004: Para cumplir con la demanda de su cartera de productos creciente, la compañía abre sus instalaciones de fabricación situadas en 500 Pierce Street, Somerset, NJ y transformar el antiguo Mercedes Benz of North America Parts Distribution Center en la mayor planta de fabricación de snacks de fruta del mundo.

Para cumplir con la demanda de su cartera de productos creciente, la compañía abre sus instalaciones de fabricación situadas en 500 Pierce Street, y transformar el antiguo of North America Parts Distribution Center en la mayor planta de fabricación de snacks de fruta del mundo. 2006 : Creciendo gracias al éxito de Welch's®Fruit Snacks, PIM lanza Welch's®Fruit 'n Yogurt™ Snacks, un snack para mordisquear primicia en su clase creado con fruta real en el centro y cubierto con yogur real cremoso.

: Creciendo gracias al éxito de Welch's®Fruit Snacks, PIM lanza Welch's®Fruit 'n Yogurt™ Snacks, un snack para mordisquear primicia en su clase creado con fruta real en el centro y cubierto con yogur real cremoso. 2012 : Sigue la ampliación de la fabricación en Somerset con la apertura de una instalación de 100.000 pies cuadrados en 1600 Cottontail Lane, permitiendo disponer de oficinas adicionales y un almacén para material bruto. Además, IRI, junto a Boston Consulting Group, nombra a PIM séptima mayor compañía en crecimiento según Consumer Packaged Goods Company en Norteamérica. PIM va a ser nombrada cuatro veces en los siguientes 7 años dentro de esa lista.

: Sigue la ampliación de la fabricación en con la apertura de una instalación de 100.000 pies cuadrados en 1600 Cottontail Lane, permitiendo disponer de oficinas adicionales y un almacén para material bruto. Además, IRI, junto a Boston Consulting Group, nombra a PIM séptima mayor compañía en crecimiento según Consumer Packaged Goods Company en Norteamérica. PIM va a ser nombrada cuatro veces en los siguientes 7 años dentro de esa lista. 2014: Crain's New York Business nombra a PIM una de las 100 mayores compañías de propiedad privada del New York Metro Area, mientras que NJ Biz nombra a PIM una de los 50 mayores empleadores de propiedad privada del Estado de Nueva Jersey .

Crain's New York Business nombra a PIM una de las 100 mayores compañías de propiedad privada del Metro Area, mientras que NJ Biz nombra a PIM una de los 50 mayores empleadores de propiedad privada del Estado de . 2016 : Para cumplir con el aumento en la demanda, PIM abre unas nuevas instalaciones de 325.000 pies cuadrados como almacén en el antiguo centro de distribución de Toys 'R' Us situado en One Heller Lane Somerset, NJ , una instalación del tamaño de más de cinco campos de fútbol.

: Para cumplir con el aumento en la demanda, PIM abre unas nuevas instalaciones de 325.000 pies cuadrados como almacén en el antiguo centro de distribución de Toys 'R' Us situado en One Heller Lane , una instalación del tamaño de más de cinco campos de fútbol. 2017: PIM crea una nueva filial farmacéutica, Pharma In Motion, que produce vitaminas, suplementos, productos nutracéuticos, OTC farmacéuticos y otros productos en gominola y otros formatos.

PIM crea una nueva filial farmacéutica, Pharma In Motion, que produce vitaminas, suplementos, productos nutracéuticos, OTC farmacéuticos y otros productos en gominola y otros formatos. 2018 : PIM sacude el mercado de las gominolas con uno de los lanzamientos de golosinas más exitoso en años, Original Gummi FunMix®, una "fiesta en una bolsa", literal, con 60 formas únicas, colores y sabores en 5 variedades deliciosas – desde gominolas hasta ácidas y extremadamente ácidas – para conseguir combinaciones interminables de diversión.

: PIM sacude el mercado de las gominolas con uno de los lanzamientos de golosinas más exitoso en años, Original Gummi FunMix®, una "fiesta en una bolsa", literal, con 60 formas únicas, colores y sabores en 5 variedades deliciosas – desde gominolas hasta ácidas y extremadamente ácidas – para conseguir combinaciones interminables de diversión. 2019 : Promotion In Motion es pionera con una expansión de 80.000 pies cuadrados en la fábrica principal situada en 500 Pierce Street en Somerset, NJ , llevando la presencia de la compañía en Franklin Township hasta más de 750.000 pies cuadrados. La instalación ampliada permite a la compañía impulsar la producción en Estados Unidos hasta los más de 100 millones de libras de Welch's®Fruit Snacks y otras invitaciones.

: Promotion In Motion es pionera con una expansión de 80.000 pies cuadrados en la fábrica principal situada en 500 Pierce Street en , llevando la presencia de la compañía en hasta más de 750.000 pies cuadrados. La instalación ampliada permite a la compañía impulsar la producción en Estados Unidos hasta los más de 100 millones de libras de Welch's®Fruit Snacks y otras invitaciones. 2020 : PIM comienza con cerca de 20 millones para la renovación y ampliación de la nueva sede central mundial en la antigua sede de Hertz Corporation en Park Ridge, NJ , que incluye grandes laboratorios de I+D, laboratorios de cata y sensoriales, además de una oficina en crecimiento y un espacio de conferencia para sus 150 socios con sede central empresarial. Además, gracias a la demanda en continuo crecimiento, PIM añade otros centros de distribución de 310.000 pies cuadrados en Randolph Road en Somerset , albergando a cerca de 46.000 pallets, igualando casi la carga de 2.000 camiones completos de sus productos, además de una nueva tienda de outlet para abrirse en el año 2021.

: PIM comienza con cerca de 20 millones para la renovación y ampliación de la nueva sede central mundial en la antigua sede de Hertz Corporation en , que incluye grandes laboratorios de I+D, laboratorios de cata y sensoriales, además de una oficina en crecimiento y un espacio de conferencia para sus 150 socios con sede central empresarial. Además, gracias a la demanda en continuo crecimiento, PIM añade otros centros de distribución de 310.000 pies cuadrados en Randolph Road en , albergando a cerca de 46.000 pallets, igualando casi la carga de 2.000 camiones completos de sus productos, además de una nueva tienda de outlet para abrirse en el año 2021. 2021: PIM se trasladará a su nueva sede central mundial, un complejo de última generación en crecimiento situado en Park Ridge, NJ .

"Los últimos 40 años han supuesto un reto, éxitos, obstáculos e innovación, pero siempre una oportunidad divertida e interminable", afirmó Michael G. Rosenberg, director general y consejero delegado. "Jamás me hubiera imaginado algunos de los hitos tan impresionantes que hemos logrado cuando estaba sentado en un dormitorio mapeando un futuro de la empresa tan modesta como había visualizado. Pero la misma pasión, impulso, electricidad y emoción siguen en la actualidad, tal y como tenía en los años 1979 y 1980. Hemos recibido la bendición especial de un talento dinámico, dedicación y compromiso por medio de los socios en todos los rincones de nuestra compañía, desde las oficinas centrales hasta nuestros profesionales de ventas de nivel nacional y del extranjero, y desde nuestros centros de distribución hasta las líneas de fabricación en nuestras plantas aquí en Nueva Jersey y en todo el mundo. Hacen que nuestra compañía sea un gran lugar para trabajar, y llevan a la vida nuestros productos. "PIM" está impaciente por conocer los siguientes 40 años de innovaciones completas, éxito colaborador y creando golosinas deliciosas y snacks amados que seguirán emocionando a los consumidores de todas las edades, y para todas las ocasiones de comida, invitaciones y snacks".

Acerca de The Promotion In Motion Companies

The Promotion In Motion Companies, Inc. ("PIM") es uno de los mayores fabricantes mundiales de snacks de frutas, rollitos de frutas, golosinas de chocolate y no chocolate y otros deliciosos alimentos e invitaciones de comidas. Clasificada en la actualidad en el puesto 43 dentro de las compañías mundiales de golosinas "Global Top 100" de Candy Industry Magazine, PIM ha sido elegida además como una de las compañías de más rápido crecimiento de Consumer Packaged Goods (CPG) en Estados Unidos según The Boston Consulting Group (BCG) y Information Resources, Inc. (IRI) en cuatro ocasiones en los últimos siete años. PMI se ha clasificado además según Crain's Business como una de las 100 compañías de propiedad privada más grandes del New York Metro Area, y según NJBIZ como una de las 50 empleadoras de propiedad privadas más grandes del estado.

Millones de veces al día, los consumidores de todo el mundo disfrutan del amplio abanico de PIM de marcas queridas, incluyendo las siguientes: Welch's®Fruit Snacks, Welch's®Fruit 'n Yogurt™ Snacks, Welch's®Fruit Rolls, Welch's®Juicefuls®Fruit Snacks, Sun-Maid®Chocolate Raisins, Toggi®Fine European Chocolate Wafers, Tuxedos®Chocolate Almonds, Original Gummi FunMix®, Sour Jacks®Sour Candies, Nuclear Sqworms®Sour Gummi Worms y muchas más. Las filiales de PIM y sus afiliadas incluyen Promotion In Motion Canada, Inc., Promotion In Motion Mexico, Inc., Grupo de Alimentación Promotion In Motion Ibérica, S.L., Promotion In Motion UK, Ltd., PIM Brands Hindustani Private Limited, PIM Global Holdings, LLC, Farmer's Choice Food Brands, PIM Brands, LLC y Pharma In Motion, LLC (creadores de suplementos, productos nutracéuticos y productos farmacéuticos OTC e ingredientes de alimentos).

