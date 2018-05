Se lanza SEGA Mega Drive Classics para PS4, Xbox One y PC con video musical de nostalgia de los 90 de Eclectic Method

Alza la Sword of Vermilion™ con Shining Force™ al tiempo que se hace realidad la retro Phantasy. SEGA® Europe Ltd. se complace al anunciar hoy el lanzamiento de SEGA® Mega Drive Classics™ en formato digital y físico para PlayStation® 4 y Xbox® One con la colección de PC en Steam que recibe actualización gratuita y que lleva paridad a las versiones de consola. La edición física está disponible por medio de distribuidores selectos* y se completa con un poster de doble cara de Golden Axe y de Streets of Rage.

Como celebración, SEGA está emocionada al anunciar una colaboración con Eclectic Method, destacado pionero destacado en remezcla de video para proporcionar una tráiler de lanzamiento filtrado con mucha energía, animado y con nostalgia. El tráiler dispone de una pista original de sonidos clásicos de 16-bits compuestos únicamente por golpes, chispas y estruendos memorables de los títulos favoritos de los seguidores de SEGA Mega Drive, que se reproducen junto a las imágenes visuales de las localizaciones destacadas y personajes famosos disponibles en la colección. Sea testigo del choque de los mundos de los prestigiosos SEGA Mega Drive Classics aquí: https://www.youtube.com/watch?v=c8msGCOvRI0

La colección cuenta con más de 50 títulos clásicos para experimentar cualquier género; acción arcade, shooters, beat'm ups, puzzlers, antiguos favoritos y joyas ocultas, todos ellos accesibles por medio del dormitorio de jugador con inspiración retro de los años 90. Todos los clásicos retro disponen de características nuevas modernas que incluyen opción de múltiples jugadores online, logros, modo espejo, estado de rebobinado y grabar, lo que significa que los jugadores nuevos y antiguos podrán volver a visitar estos juegos geniales con un Sonic 3D Blast absoluto.

A cerca de SEGA® Europe Ltd.

SEGA Europe Ltd. es el brazo de distribución europeo de SEGA Games Co., Ltd., con sedeen Tokio, Japón, además de líder mundial en entretenimiento interactivo para dentro como fuera del hogar. La compañía desarrolla y distribuye productos de software de entretenimiento interactivo para una variedad de plataformas de hardware entre las que se incluyen PC, dispositivos inalámbricos y los fabricados por Nintendo, Microsoft y Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA posee en su propiedad los estudios de desarrollo de videojuegos Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive y Hardlight. La página web de SEGA Europe está disponible en http://www.sega.co.uk.



