Sungrow Smart Energy Virtual Show: últimas innovaciones del mercado

La plataforma virtual totalmente interactiva es una forma de mantener a todos seguros y saludables dada la actual situación del coronavirus. Si bien la parte intrigante del espectáculo virtual no es sólo el diseño distintivo del stand, sino también una docena de productos competitivos de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía para aplicaciones a escala de utility, comercial y residencial, que obtuvieron más de 10.000 vistas globales en el primer día.

Optimizado para plantas fotovoltaicas a escala de utility, Sungrow está estrenando soluciones integrales que van desde 125kW hasta 6.25MW, por ejemplo, la solución turnkey SG6250HV-MV, el nuevo inversor string SG125HX multi-MPPT de 1500V que es compatible con módulos bifaciales de más de 500Wp, el inversor string SG250HX de 1500V de mayor potencia del mundo y su estación de media tensión MVS6750-LV que viene preensamblada para un O&M más fácil y sencillo.

Los inversores para el sector comercial que van desde 33kW a 110kW y los inversores residenciales disponibles de 2kW a 20kW adaptados a los mercados de generación distribuida son otros inversores llamativos debido al diseño compacto, las altas productividades y la demanda múltiple satisfecha.

Entre otros, los participantes también podrán comprobar los sistemas de almacenamiento de energía "todo en uno" de Sungrow, como el sistema "3MW-1 Hour" para aplicaciones de utility-scale y el sistema "50kW-3 Hour" para proyectos comerciales, que están totalmente integrados y son de gran eficiencia y seguridad.

Perspectivas de profesionales, beneficiando a su negocio

Basándose en la experiencia adquirida en los campos de la energía solar y el almacenamiento de energía, un grupo de oradores sin precedentes ofrece a los participantes una visión impactante:

Brittney Elzarei, responsable de política de EASE (European Association for the Storage of Energy), compartió las últimas políticas de almacenamiento de energía en los principales mercados europeos y los cambios en medio del coronavirus el 15 de junio, indicando que podemos esperar un fuerte impulso del desarrollo del almacenamiento de energía en Europa, ya que es un impulso especial de la descarbonización local y la transición energética.

Se cree que las perspectivas del mercado europeo para 2020-2024 que presentará Raffaele Rossi, analista de políticas de SPE (SolarPower Europe) el 19 de junio, mostrarán una orientación profunda y detallada para el futuro previsible.

Además, el equipo técnico y de servicio de Sungrow está aportando experiencia en las últimas innovaciones y en formaciones específicas para instaladores y distribuidores. "Es un placer unirme a este notable espectáculo virtual de energía inteligente, donde puedo explorar los aspectos más destacados de los nuevos productos de vanguardia emitidos exclusivamente. También he obtenido información fiable y práctica de los oradores", comentó un participante en el espectáculo virtual.

Las innovaciones técnicas nunca se conforman

"Seguimos explorando las innovaciones técnicas y estamos encantados de implementar las últimas soluciones fotovoltaicas y de almacenamiento de energía de esta manera espectacular. De hecho, el espectáculo virtual ilustra nuestras características e incorpora más perspectivas de nuestros socios, de las que todos los participantes pueden beneficiarse enormemente" dijo James Wu, vicepresidente de Sungrow.

Siendo una empresa líder con más de 100GW desplegados en todo el mundo, Sungrow se dedica al desarrollo sostenible y se unió a RE100 para afirmar el compromiso de obtener electricidad 100% renovable para 2028. Sungrow, clasificada por la BNEF como "100% rentable", está lista para dar paso a nuevas perspectivas de acelerar sus pasos en el cumplimiento de su misión hacia la "Energía limpia para todos".

Acerca de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") es la marca de inversores más rentable del mundo con más de 100 GW instalados en todo el mundo en diciembre de 2019. Fundada en 1997 por el profesor de Universidad Cao Renxian, Sungrow es líder en la investigación y desarrollo de inversores solares, con el mayor equipo de I+D de la industria y un amplio portfolio de productos que ofrece soluciones de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones a escala de utility, comercial y residencial, así como soluciones de plantas fotovoltaicas flotantes reconocidas internacionalmente. Con una sólida trayectoria de 23 años en el ámbito fotovoltaico, Sungrow comercializa instalaciones en más de 60 países, manteniendo una cuota de mercado mundial de más del 15%. Obtenga más información sobre Sungrow visitando www.sungrowpower.com.

