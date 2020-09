The Engineered Stone Group anuncia la adquisición de Grupo F&D

LONDRES y ALICANTE, España, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- The Engineered Stone Group (el "Grupo ES" o la "Compañía"), anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Forms and Design in Shower Tray, S.L. y Akire Style, S.L. (en conjunto "Grupo F&D"), líder español en la fabricación de platos de ducha, encimeras y paneles de resina y carga mineral. La transacción confirma al Grupo ES como líder en el espacio de productos de baño de resina y carga mineral, un segmento en crecimiento dentro del mercado más amplio de productos de baño. Los términos financieros de la transacción no han sido divulgados.

Establecida por The Cranemere Group ("Cranemere"), una sociedad holding enfocado en desarrollando empresas de alta calidad a largo plazo, el Grupo ES es un líder mundial en la producción de productos para baño en resina y carga mineral. La Compañía ofrece una oferta amplia de marcas y productos de alta calidad, combinada con un compromiso de excelente servicio al cliente y con el tamaño para invertir en innovación continua de productos. Liderado por el consejero delegado, Brian McCluskie, el Grupo ES está compuesto por Acquabella, fabricante líder de marca premium de platos de ducha y paneles de pared de resina y carga mineral; Marmite, fabricante líder europeo de marca privada de lavabos, bañeras y platos de ducha hechos de resina y carga mineral; y ahora, a la realización de la transacción, Grupo F&D.

Con un historial de fabricación de platos de ducha, encimeras y paneles de resina de alta calidad con tecnología superior, Grupo F&D se ha establecido como un proveedor líder para una base diversificada de clientes minoristas y mayoristas en el sur de Europa. Tras el cierre de la transacción, que se espera para finales de septiembre, sujeto a las condiciones de cierre habituales, Grupo F&D mantendrá su sede en Alicante, España, y seguirá operando de forma independiente como miembro del Grupo ES, manteniendo sus centros de fabricación existentes, sus empleados y sirviendo a sus clientes como lo hace hoy.

"El modelo de negocio disruptivo de Grupo F&D, centrado en la calidad, el valor añadido y la velocidad ha servido a su base de clientes en Europa de manera excepcional y ha permitido que el negocio crezca rápidamente y capture una cuota de mercado significativa", dijo McCluskie. "Continuamos viendo una fuerte demanda de productos de resina y carga mineral a medida que reemplazan materiales inferiores como el acrílico y la porcelana. Las avanzadas capacidades de fabricación de Grupo F&D, su complementaria posición geográfica y su reputación de calidad convierten a Grupo F&D en una adición convincente a the Engineered Stone Group".

"Estamos encantados de unirnos a the Engineered Stone Group," dijo Manuel Pérez, hablando en nombre de los propietarios de Grupo F&D. "Esperamos asociarnos con Brian y los equipos de Marmite y Acquabella, así como con The Cranemere Group, para seguir invirtiendo en innovación de productos, expansión geográfica y para ofrecer productos y niveles de servicio mejorados a nuestros valiosos clientes durante muchos años

"Juntas, las empresas que componen the Engineered Stone Group ofrecen la más amplia gama de producto, marca y nivel de servicio disponibles en el segmento de resina y carga mineral, mientras operando de forma independiente bajo el paraguas del Grupo ES", dijo Christopher Mahan, presidente de the Engineered Stone Group. "Seguimos viendo una gran oportunidad para liderar la conversión de materiales de resina y carga mineral a largo plazo, y Grupo F&D es un elemento importante para permitir este desarrollo y el liderazgo del Grupo en este sector."

Para obtener más información sobre the Engineered Stone Group, visite www.engstone.com.

Acerca de The Engineered Stone Group

The Engineered Stone Group es una sociedad holding europea establecida por The Cranemere Group para ser el líder mundial en productos de resina y carga mineral. Actualmente, el Grupo está compuesto por Marmite, fabricante europeo líder de lavabos, bañeras y platos de ducha hechos de resina y carga mineral, Acquabella, fabricante de marca líder de platos de ducha y paneles de pared de resina y carga mineral en Europa, y ahora Grupo F&D.

Acerca de Grupo F&D

Grupo F&D es un fabricante líder de platos de ducha, encimeras, paneles de pared y suelo en resina, carga mineral y otros materiales de ultima generación en toda Europa. Con sede en Dolores y Aspe Provincia de Alicante, España, Grupo F&D ofrece productos de marca y de marca propia a precio, calidad y rapidez excepcionales. Sus productos combinan la piedra natural con resinas de alta calidad, lo que da como resultado un producto único con capacidades mejoradas en relación con los materiales tradicionales, que es lujoso, elegante, duradero, naturalmente antibacteriano. La tecnología innovadora de Grupo F&D permite simular los acabados de materiales nobles como la madera y el mármol.

Acerca de The Cranemere Group

The Cranemere Group es una sociedad holding enfocado en asociarse con equipos de gestión líderes en en industrias esenciales para construir negocios de alta calidad a largo plazo. The Cranemere Group proporciona capital paciente, experiencia en creación de negocios y redes globales para apoyar el crecimiento de sus empresas y crear valor para todas sus partes interesadas. The Cranemere Group tiene su sede en Londres y oficinas en Nueva York y Washington, D.C.

Media Contact

Jonathan Keehner / Julie Oakes / Julia Sottosanti

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+ (1) 212-355-4449

SOURCE The Engineered Stone Group