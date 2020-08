Trade360 anuncia su nueva plataforma de comercialización

La nueva plataforma ofrece un selector de aventajamiento sencillo y simulador P/L

LONDRES, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El proveedor mundial de cotizaciones CFDs, Trade360, anunció hoy la disponibilidad inmediata de su nueva plataforma de comercialización online, que incluye nuevas prestaciones, además de una interfaz de usuario actualizada, que sitúa a cada una de las operaciones de comercialización en uno más de 2 eventos de usuario de distancia.

"Los últimos desarrollos en cotización CFD, con un aumento de la demanda de más usuarios muy dedicados y conocedores del mercado, nos han llevado a disponer de nuevos requisitos de lo que solían ser plataformas reducidas basadas en buscador", explicó el portavoz de la compañía, Jon Richard.

Innovación por adelantado

La nueva plataforma de Trade360 cuenta con más de 100 indicadores técnicos e instrumentos de tablas, además de tener la capacidad para establecer un apalancamiento específico para cada posición sin tener que contactar con un ejecutivo de cuentas. Otra nueva característica es el simulador beneficios/pérdidas único que evalúa de forma inmediata los niveles de objetivos basados en la propagación.

Pero quizá la nueva característica más importante sea la de la protección del acuerdo individual – capacidad de compra de un seguro cuando se abre una posición. Se espera que tanto esto como las innovaciones futuras se lleven a cabo en la segunda fase del producto.

Impacto positivo en los clientes

Tras 18 meses de desarrollo, el producto está disponible en su versión beta en Fase-1 desde hace 3 meses, y los usuarios están expresando una aprobación sin mitigar con facilidad de uso y ejecución del rendimiento.

El Embajador de Marca, Steve Smith, se ha mostrado especialmente entusiasmado: "Es increíble todo lo que se ha colado en las pantallas de los hogares sin que parezca que está desordenado. Con un solo click, se puede disponer de acceso a una tabla propia con todas las herramientas, actualizaciones de cuenta, abrir una posición con todas las paradas y límites, siendo además totalmente intuitivo. Estoy orgulloso de haber formado parte de todo lo que conlleva".

Siempre en la cresta – Nunca en la cola

La nueva plataforma llega tras el último premio AtoZ e innovaciones de productos de Trade360.

"Una compañía como la nuestra no se puede permitir estar parada un minute. La finalización de los servicios financieros está creciendo de forma importante cada minuto, y lo que diferencia a Trade360 es nuestro marco tecnológico", explicó Jon Richards. "Nuestra tecnología CrowdTrading será además una parte integral de la nueva plataforma, por supuesto. Por el momento, nuestros comerciantes dependen casi tanto como lo hacen del análisis técnico avanzado en las plataformas al alcance. Creo que aún somos la única compañía en torno a la oferta que cuenta con un auténtico indicador de sentimiento que proporciona datos de acción de usuario inmediatos y actualizado desde la comunidad comercial completa".

Disponibilidad del producto

La nueva plataforma Trade360 está accesible de forma inmediata. – no hacen falta descargas – en nuestra página web reformada. Los usuarios pueden acceder a la versión móvil completamente funcional para tabletas y teléfonos móviles por medio de la Play Store de Google y de la Appstore de Apple.

Fundada en el año 2013, Trade360 es un destacado proveedor de cotización CFD, regulada por medio de la Unión Europea y Australia. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios diseñados para nivelar el campo de juego financiero al proporcionar a los comerciantes al por menor y profesionales las herramientas y apoyo que necesitan para comercializar en los mercados financieros.

En Europa, Trade360 es un nombre da marca registrada de CrowdTech Ltd. – compañía autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission y con número de licencia 202/13, y oficina registrada en 116 Gladstonos, M. Kyprianou House, tercera y cuarta planta, 3032, Limassol, Chipre.

Trade 360 Australia es el nombre comercial de Sirius Financial Markets Ltd (ABN # 36 142 189 384), regulado por medio de ASIC y con licencia para realizar negocios de servicios financieros en Australia a través de la Australian Financial Services License (AFSL) no. 439907.

Si desea más información sobre el producto: https://trade360.com

Advertencia de riesgo: La cotización de derivados OTC presenta un elevado nivel de riesgo para tu capital, y solo debería comercializar el dinero que pueda permitirse perder. Comerciar con derivados OTC podría no ser adecuado para todos los inversores, por lo que deberá asegurarse de que conoce por completo los riesgos implicados, buscando asesoramiento independiente si fuera necesario. La información proporcionada en esta página web es con fines informativos, y no tiene en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades. Recomendamos que busque asesoramiento profesional independiente y considere la Product Disclosure Statement, Financial Services Guide y Client Agreement haciendo click aquí o solicitándolo en nuestras oficinas antes de realizar cualquier transacción con nosotros.

