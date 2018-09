Boreal käynnistää porausohjelman Norjassa, Burfjordin kupari-kultahankkeessa

TUKHOLMA, September 28, 2018 /PRNewswire/ --

Boreal Metals Corporation ("Boreal" tai "Yhtiö") (TSXV:BMX) ilmoittaa käynnistävänsä 1 000 metrin koetimanttiporausohjelman kupari-kultahankkeessaan Norjan Burfjordissa. Burfjordin kupari-kultahanke kattaa lukuisia korkeapitoisia suonia ja kuparipitoisia esiintymiä suurella, 4 x 6 kilometrin kokoisella alueella ja on houkutteleva koeporauskohde, jossa on paljon potentiaalia avolouhostoiminnalle.

"Olemme optimistisia sen suhteen, että tämänhetkisen porausohjelman lopputulos on geologitiimimme pinnalla havaitseman kaltainen laaja kuparimineralisaatio. Hyvällä tuurilla Burfjordin hanke johtaa osakkeenomistajiamme ilahduttaviin taloudellisiin vaihtoehtoihin," sanoo pääjohtaja ja toimitusjohtaja Karl Antonius. "Merkittävän pinnanalaisen mineralisaation löytyminen Burfjordista on Yhtiölle jännittävä tilaisuus lyhyen tähtäimen kasvulle."

Modernilla aikakaudella on tehty vain vähän malminetsintää, ja toistaiseksi vain yksi alue on koeporattu. Toistaiseksi paras porauslöydös koostui 7 metristä 3,6 %-pitoista kuparia[1], ja se saatiin Cedarsgruven (kaivos) alueelta, valtauksen pohjoisosasta.

Yleiskuvaus Burfjordin hankkeesta

Burfjordin kupari-kultahanke sijaitsee Norjassa Kaivuonon kuparivyöhykkeellä, Altan lähellä. Globaalia kuparintuotantoa merkittävästi lisäävät rautaoksidi-kupari-kulta (IOCG)-esiintymät sekä sedimenttikiviset kupariesiintymät ovat alueella erittäin prospektiivisia.

Burfjordin korkeapitoisia kupari-kultasuonia (Kuva 1) ympäröivät kuparimineralisaatiot, jotka ulottuvat kymmeniä tai satoja metrejä vaakasuuntaisesti isäntäkiviin. Boreal uskoo tämän mineralisaation edustavan houkuttelevaa tutkimusporauskohdetta avolouhostoiminnalle. Alueen kuparisuonia hallitsevat rautakarbonaatti- ja rautaoksidimineraalit (magnetiitti ja hematiitti), mutta ne sisältävät myös taloudellisesti tärkeitä kuparikiisua, borniittia ja kalkosiittia sekä kobolttipitoista pyriittiä enimmäkseen karkeasyisinä (usein 0,5 senttimetristä useamman senttimetriin) esiintyminä. Alueella esiintyy myös erillisiä koboltti- ja nikkelimineralisaatioita.

Burfjord-hanke kattaa kuusi malminetsintälupaa, joiden kokonaisalue kattaa 5 500 hehtaaria Kaivuonon kuparivyöhykkeestä. Burfjordin alueella louhittiin kuparimineralisaatioita 1800-luvulla, jolloin seudulle perustettiin yli 30 historiallista kaivosta 4 x 6 kilometrin mittaisen, vaihtelevasti sedimenttikivilajeista ja vulkaniiteista koostuvan poimun (antikliinin) sivuille. Monet antikliinin kivistä ovat hydrotermaalisesti muuntuneita ja sisältävät sulfidimineralisaatioita.

Tietoa Boreal Metals Corporationista

Boreal on mineraalien etsintäyhtiö, joka keskittyy sinkin, kuparin, hopean, kullan, koboltin ja nikkelin esiintymien etsimiseen poikkeuksellisilla, historiallisilla kaivosalueilla Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön tavoitteena on löytää uusia talousmineraalien esiintymiä jo tunnetuilla kaivosalueilla, joilla ei ole käytetty lainkaan moderneja tutkimustekniikoita, tai niitä on käytetty vain vähän. Yhtiötä johtavat kokenut johtoryhmä sekä tekninen ryhmä, ja se on menestynyt mineraalien löytämisessä, kaivosalan kehittämisessä ja rahoittamisessa.

Pätevä Henkilö

National Instrument 43-101:n määrittelemä Pätevä Henkilö Daniel MacNeil, P.Geo, on lukenut ja hyväksynyt kaiken tämän lehdistötiedotteen sisältämän, Burfjordin hankkeeseen liittyvän teknisen ja tieteellisen tiedon. MacNeil on Borealin Vice President Exploration.

Tässä tiedotteessa on lausuntoja, joita voidaan pitää "ennakoivina lausuntoina". Ennakoivat lausunnot ovat lausuntoja, jotka eivät ole tapahtuneita faktoja. Usein, muttei aina, ne tunnistaa sellaisista ilmauksista kuin "odottaa", "suunnitella", "olettaa", "uskoa", "aikoa", "arvioida", "hanke", "mahdollisuus" ja muista vastaavista ilmaisuista tai muodoista "tulee olemaan", "mahdollisesti", "ehkä", "saattaa" tai "pitäisi tapahtua". Vaikka Boreal Metals -yhtiö uskoo, että tällaiset ennakoivat lausunnot perustuvat perusteltuihin odotuksiin, ne eivät takaa tulevia tuloksia, vaan ovat alttiita riskeille ja epävarmuuksille. Todelliset tulokset tai tilanteet saattavat poiketa ennakoivista lausunnoista. Riskejä voivat olla mm. Boreal Metals -yhtiön kyky kerätä tarpeeksi pääomaa rahoittaa kiinteistöoptiosopimuksia, ylläpitää mineraalioikeuksia tai toimilupia, tutkia ja kehittää projekteja, maksaa velkoja tai käyttää pääomaa perustoimintaan; muutokset taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla; Boreal Metals -yhtiön kyky hankkia tarvittavat luvat ja suostumukset projektien tutkimiseen, porauksien tekemiseen ja kehittämiseen, tai mahdollisuus saada luvat ja suostumukset ajoissa yhtiön suunnitelmiin ja tavoitteisiin nähden; Boreal Metals -yhtiön kyky tehdä testiporauksia ja löytää mineraaliresursseja projekteista; jos mineraaliresursseja löydetään tai ostetaan, yhtiön kyky käyttää niitä hyväkseen; ja muutokset ympäristölaeissa ja muissa laeissa tai säädöksissä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan. Ennakoivat lausunnot perustuvat perusteltuihin Boreal Metals -yhtiön johdon näkemyksiin, arvioihin ja mielipiteisiin sillä hetkellä, kun lausunnot annetaan. Pois lukien lain vaatimukset, Boreal Metals -yhtiön ei tarvitse päivittää ennakoivia lausuntoja, jos johdon näkemykset, arviot tai mielipiteet tai muut tekijät muuttuvat.

1. Lähde: NGU Deposit Factsheet, Deposit Area 1943-010, 1997. Mineralisaatioiden geologinen sijainti ja esiintyminen projektissa on vahvistettu Borealin kiinteistötarkastuksissa; historiallista tutkimusdataa pidetään olennaisena siinä muodossa, jossa se on esitetty julkistuksissa ja julkishallinnon raporteissa.

Lisätietoa Borealista saa yhtiön verkkosivustolta osoitteesta http://www.borealmetals.com tai ottamalla yhteyttä: Alexandra Woodyer Sherron, puh. +1-604-218-5030 tai info@borealmetals.com.