Icelandair innoittaa matkustajiaan ottamaan upeita kuvia lähes 7 kilometrin korkeudesta

Iceland By Air -lennon ainutkertaisella lentoreitillä mukana olleet matkustajat saivat ihastella Islannin henkeäsalpaavaa luontoa uuden koneen kyydissä.

Icelandairin ensimmäisessä uudessa Boeing 737 MAX 8 -koneessa on parannellut matkustamotilat sekä uudet ikkunat, jotka takaavat entistä paremmat näkymät ja joiden ansiosta matkustaminen on entistä mukavampaa ja nautinnollisempaa.

Boeing 737 MAX 8 -koneita lisätään Icelandairin lentoreiteille eri puolille maailmaa, minkä lisäksi ne kuljettavat matkustajia joka päivä yli Atlantin.

Icelandair laajentaa kalustoaan seuraavan neljän vuoden aikana 16 uudella liikennelentokoneella. Uudet koneet ovat osa yhtiön jatkuvaa tavoitetta parantaa matkustuselämystä niin, että matkustajat voivat nauttia matkasta yhtä paljon kuin matkakohteestakin.



Atlantin ylittäviä lentoja tarjoava Icelandair juhlisti ensimmäistä uutta Boeing 737 MAX 8 -konettaan tarjoamalla ainutlaatuisen Iceland By Air -juhlalennon, jonka reitti kulki yli Islannin upeimpien maisemien.

Icelandairin kaikki koneet on nimetty islantilaisten tulivuorten tai maan upeiden luontomaisemien mukaan. Yhtiön uusi Jökulsárlón-niminen Boeing 737 MAX 8 -kone lensi Islannin pohjoisosiin suunnatun erityislennon, ja lennon aikana matkustajat pääsivät ihailemaan mm. Akureyrin kaupunkia, jossa Icelandair perustettiin vuonna 1937, sekä Trollaskagin niemimaata, Eyjafjordin vuonoa, Reykjavikia ja Hvalfjörðurin luontoa.

Lentoa isännöi maisemavalokuvauksen islantilainen huippuosaaja Páll Jökull, ja juhlalennon aikana matkustajat saivat erityisopastusta siihen, miten parhaita mahdollisia ilmakuvia otetaan läpi matkustamon uudenmallisten ikkunoiden, jotka tarjoavat entistä paremman näkyvyyden. Pállin valkokuvausvinkkien avulla matkustajat saivat otettua täydellisiä kuvia hyödyntämällä sekä koneen uutta LED-valaistusjärjestelmää että uusia ja entistä parempia matkustamon ikkunoita. "Onnistuneen valokuvan ottaminen Boeing 737 MAX -koneen kyydissä edellyttää käytettävissä olevan valon huomiointia sekä ikkunasta näkyvän maiseman hyvää sommittelua, ja koneen matkustamon uudenlaiset ikkunat helpottavat näistä kumpaakin", Jökull totesi.

Matkustajat nauttivat uuden koneen kunniaksi lasillisen Icelandairin erityistä 737 Transatlantic Icelandair Pale Ale -olutta, jota on saatavilla rajoitetun ajan sekä itse koneissa että Icelandairin Saga Loungessa Keflavikin kansainvälisellä lentoasemalla. Oluen alkoholipitoisuus on 7,37 %, ja sen valmistuksessa on käytetty Luoteis-Tyynenmeren alueelta kerättyä humalaa (Boeing-koneet tehdään samalla alueella) sekä Euroopasta kerättyä mallasta - aineksilla kunnioitetaan matkaa, joka koneilla tehdään.

Icelandairin Boeing 737 MAX 8 -koneen uudenlaisen matkustamon sekä säädettävän LED-valaistuksen ansiosta matkustuselämys on entistä parempi. Matkustamon suunnitteluun on käytetty vuosia kestänyttä asiakastutkimusta, ja matkustamon modernisti muotoiltu Boeing Sky Interior -sisustus ohjaa kyydissä olijoiden katseet hienosti kohti ikkunoita. Muita tarkkaan pohdittuja silauksia ovat esim. matkustamon penkkien yläpuolella olevat entistä suuremmat tavaratilat, joissa matkustajat voivat vaivatta säilyttää käsimatkatavaroitaan.

Icelandairin uusin kone on myös polttoainetehokkuuden ja suorituskyvyn uusi mittapuu, sillä kone hyödyntää polttoaineen 20 % aiempaa tehokkaammin* ja lentää jopa 3 515 merimailia pidemmälle. 737 MAX -koneen moottoritekniikassa on käytetty uusinta hiljaisten suihkumoottorien tekniikkaa, joka pienentää koneen melujalanjälkeä jopa 40 %..

Yhtiö lisää seuraavan neljän vuoden aikana laivastoonsa yhteensä 16 uutta Boeing 737 MAX 8- ja Boeing 737 MAX 9 -lentokonetta, minkä ansiosta yhtiö voi laajentaa kasvavaa reittiverkostoaan entisestään.

Uusi kone täydentää Icelandair 757- ja 767-laivastoa, sillä se sopii täydellisesti keskipitkille lentoreiteille sekä Euroopan- ja Atlantin-reiteille.

Icelandairin toimitusjohtaja Björgúlfur Jóhannsson totesi seuraavaa: "Icelandairin laivaston laajennus 16 uudella koneella seuraavan neljän vuoden aikana on osoitus jatkuvasta tavoitteestamme parantaa asiakkaidemme matkustuselämystä. Boeing 737 MAX -koneiden ansiosta voimme laajentaa reittiverkostoamme ja tarjota asiakkaillemme joustavan vaihtoehdon erittäin kilpailluilla markkinoilla."

Icelandair aloittaa alkukesästä 2018 sekä viisi uutta lentoreittiä Pohjois-Amerikkaan että Dublinin ja Reykjavikin väliset lennot. Tämän lisäksi yhtiö on hiljattain pelkistänyt matkustusluokkien valikoimansa vain Saga Premium- ja Economy-luokkaan vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Kaluston ja reittiverkon kehittämisen lisäksi myös asiakkaiden online-kokemusta on päivitetty, ja tarjolla on nyt uusi, helppokäyttöinen ja 16 kielellä palveleva verkkosivusto.

Kaikki Boeing 737 MAX 8 -koneella seuraavan kuukauden aikana matkustavat voivat yrittää ottaa mahdollisimman upeita ilmakuvia ja osallistua kilpailuun liittämällä kuvaan avainsanan #IcelandByAir. Voittajiksi valitut kuvat esitellään Icelandairin matkustamolehdessä sekä Icelandairin verkkosivustolla. Jos haluat perehtyä valokuvaaja Pállin kuvausvinkkeihin, lukea lisää valokuvauskilpailusta tai varata matkan Icelandairin koneessa, käy sivustolla http://www.icelandair.com.

#IcelandByAir #MyStopover @Icelandair

http://www.icelandair.com

https://twitter.com/Icelandair

https://www.facebook.com/Icelandair

http://instagram.com/icelandair/



LÄHDE Icelandair