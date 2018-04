Susanna Reppling nimitetty Insightin Pohjoismaiden Country Manageriksi

Reppling on aiemmin työskennellyt IT- ja teleliikennealalla mm. Nokiassa, jossa hän veti Pohjoismaiden Business Mobility -aluetta, sekä Microsoftilla ratkaisumyynnissä. Reppling tulee Insightiin Interoutesta, joka on johtava eurooppalainen pilvi- ja verkkoratkaisujen tarjoaja. Interoutessa Reppling vastasi tuotteiden ja palveluiden myynnin tehostamisesta Ruotsin markkinoilla. Hän liittyy Fortune 500 -listattu Insight on parhaillaan laajentamassa ratkaisu- ja palvelutarjontaansa.

"Tämä on todella jännittävää aikaa Insightille. Yritys haluaa kasvaa johtavaksi ratkaisujentarjoajaksi Pohjoismaissa", Reppling kommentoi. "Tartun innolla uusiin haasteisiin tässä kunnianhimoisessa ja dynaamisessa organisaatiossa. Olemme nyt mainiossa asemassa auttaaksemme asiakkaitamme sekä hallinnoimaan että uudistamaan toimintojaan digitaalisuuden vaatimusten mukaan."

Uudessa roolissaan Reppling johtaa Insightin alueellisia toimintoja. Hän työskentelee Ruotsissa ja raportoi Luisa Sanzille (Regional VP for the Nordics, Southern Europe and Alpine).

"Käynnissä oleva digitalisaatio vaatii kykyä yhdistää yritykset oikeisiin, niiden vaatimuksia vastaaviin ratkaisuihin ja palveluihin. Susanna Repplingin asiantuntemus auttaa teknologiayrityksiä vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Odotan mielenkiinnolla, miten hänen kädenjälkensä tulee näkymään Pohjoismaissa", sanoo Luisa Sanz.

LÄHDE Insight