6 ministres de l'Énergie africains partagent des histoires de réussite à l'occasion du 20e Africa Energy Forum

Le thème « Réflexions sur les 20 dernières années » sera le fil rouge de l'événement tandis que les piliers de l'AEF des secteurs public et privé sont de nouveau invités au forum pour parler des progrès du secteur énergétique de l'Afrique au cours des deux dernières décennies. 61 % du continent africain est généralement représenté au forum, qui accueille chaque année 2 000 participants de haut rang pendant quatre jours de conférences et d'expositions privées.

Feuille de route énergétique sur 20 ans

Des organisations de premier plan comme la Banque mondiale et l'université de Californie à Berkeley présenteront des feuilles de route pour une Afrique auto-suffisante afin de fixer et de contrôler les objectifs et résultats futurs du 20[e] AEF.

Des prix de reconnaissance seront décernés à des individus ayant fortement contribué au secteur au cours des 20 dernières années dans le cadre de l'« Africa Energy Forum Hall of Fame ». Shiddika Mohamed, directrice du programme du forum, a commenté : « Ce jalon n'aurait pas pu être atteint sans le soutien continu de la communauté de l'AEF. Leur résilience et leur volonté de réussir dans le secteur sont une véritable inspiration. Il est important de dresser un bilan à un jalon comme celui-ci et de récompenser les individus et les équipes à l'origine des accomplissements. »

En 2017, l'AEF s'était tenu au Danemark et avait accueilli près de 2 000 participants de 77 pays, dont 33 pays d'Afrique. Plusieurs accords avaient été conclus, notamment des annonces de l'USTDA, de la Banque mondiale et d'InfraCo Africa.

Consultez les points forts de l'Africa Energy Forum 2017 à Copenhague

Dates de l'événement : du 19 au 22 juin 2018

Site de l'événement : Paradis & Dinarobin Beachcomber Hotels, Île Maurice

LA SOURCE Africa Energy Forum