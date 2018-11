8 Français sur 10 ont confiance dans les médicaments - Les résultats 2018 de l’Observatoire sociétal du médicament confirment un socle de confiance solide

PARIS, November 13, 2018 /PRNewswire/ --

Communiqué complet à télécharger ici.

Ipsos publie aujourd'hui les résultats de la 8[e] vague de l'Observatoire sociétal du médicament[1] du Leem. L'enquête dresse un bilan contrasté entre, d'un côté un regain de confiance dans le médicament et dans la place qu'occupent les entreprises du médicament au sein du système de santé, et d'un autre côté une détérioration des items d'éthique et de transparence.

Les entreprises du médicament : des acteurs essentiels du système de santé

Pour près de 8 Français sur 10, les entreprises du médicament sont des acteurs essentiels du système de santé, en particulier dans la recherche contre la maladie et la découverte de nouveaux traitements. Elles sont perçues comme utiles (85 %), à la pointe du progrès (78 %) et à la pointe de la recherche de nouveaux traitements (77 %).

Autre signal fort, 66 % des Français déclarent qu'elles contribuent à l'allongement de la durée de vie, qu'elles proposent de plus en plus de médicaments innovants (65 %) et qu'elles ont un impact positif sur l'emploi en France (61 %).

1. Etude Ipsos pour le Leem, réalisée auprès de 1 000 personnes, interrogées par Internet entre le 28 août et le 5 septembre 2018 (échantillon âgé de 18 ans et plus, représentatif de la population nationale), et de 250 patients chroniques âgés de 18 ans et plus.

LEEM :

Stéphanie BOU

sbou@leem.org

Virginie PAUTRE

vpautre@leem.org

Jean-Clément VERGEAU

jcvergeau@leem.org

IPSOS :

Luc Barthélémy

Luc.Barthelemy@ipsos.com

SOURCE Les entreprises du médicament - Leem