9 conseils Expedia pour voyager à petit prix

1. Ne pas attendre la dernière minute pour acheter un billet d'avion

Malgré la croyance populaire quant aux réservations de dernière minute, les tarifs pour un vol en classe économique tendent à augmenter à l'approche de la date de départ. Le meilleur moment pour réserver est de 30 jours ou plus avant le jour de départ.



2. Réserver le dimanche

Pour réserver un vol en classe économique national tel un Paris-Lyon ou international tel un Paris-Tokyo, le meilleur jour de la semaine est le dimanche. Vendredi étant en revanche la journée la moins propice avec des tarifs plus élevés.



3. Voyager le samedi ou le vendredi selon la destination

Pour voyager, le jour de la semaine le moin cher pour un vol en classe économique national est le samedi. (Le mercredi est à éviter). Pour partir à l'étranger, il vaut mieux en revanche privilégier un départ le vendredi. Partir un dimanche risque de vous voir obtenir des tarifs plus élevés.



4. Choisir le mois de mai

Juillet affiche les tarifs les plus élevés pour des vols internationaux, tandis que le mois de mai propose les plus bas. De quoi économiser quelques centaines d'euros sur un Paris-New-York.

5. Voyager à plusieurs

Voyager en famille ou entre amis permet de faire des économies. Rien de tel que de diviser les coûts de transport, d'hébergement, d'essence et de nourriture. Les locations de vacances versus l'hôtel permettent d'ailleurs d'avoir une cuisine et de préparer les repas. Les forfaits familles ou groupes proposent également des tarifs très intéressants pour diverses activités.



6. Etudier les promotions proposées via les alertes emails

Même si, à première vue, les emails promotionnels sont plutôt ennuyeux, il est toujours intéressant de jeter un œil pour dénicher les bons plans avec des réductions pouvant aller jusqu'à – 10 %, – 20 %.



7. Opter pour le tarif hôtelier avec annulation

Bien qu'il coûte souvent plus cher d'inclure la politique d'annulation gratuite lors de la réservation d'une chambre d'hôtel, cela a ses avantages pour économiser de l'argent à long terme. Cela vaut en effet la peine de vérifier avant son voyage si le prix a éventuellement baissé (petit-déjeuner finalement inclus etc). Si oui, on annule et on réserve à nouveau, en faisant ses petits calculs avant bien sûr.



8. Cibler les quartiers d'affaires

De nombreuses villes populaires pour les voyages d'affaires, telles que Londres, Tokyo, Paris.. (ou les quartiers affaires de plus petites villes) proposent des tarifs fantastiques pendant le week-end une fois les business men et women partis. On peut trouver des hôtels 5 étoiles avec Spa à moins

de 100 € la nuit.



9. Penser à réserver vol et hôtel en même temps

Les voyageurs ont tendance à réserver leurs vols d'une part et l'hébergement d'autre part, à un autre moment. Et pourtant, en lien avec les règles de tarification du secteur, une réservation en « formule » c'est-à-dire vol+hôtel permet d'économiser significativement (selon votre voyage).

A noter ! Les Français qui ont réservé en « formule » vol+hôtel sur le site www.expedia.fr en 2017 ont fait en moyenne une économie de 128 € sur l'année en comparaison avec un achat séparé !

