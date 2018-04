Accord pour l’acquisition d’un nouvel immeuble par Adomos

Bien que l'immeuble soit en bon état général, Adomos envisage de réaliser certains travaux d'amélioration afin de le valoriser. Il procèdera également à sa mise en copropriété et arbitrera entre sa conservation ou sa vente par appartement, avec dans ce cas un objectif de plus-value nette de 40% et de rendement sur fonds propres de 100%.

La promesse de vente est en cours de rédaction et devrait être signée au mois de mai.

Fabrice Rosset, PDG témoigne : « Cette acquisition est particulièrement satisfaisante pour plusieurs raisons :

P ar son montant, elle vali d e la capacité d ' Adomos à identifier et à conclure l ' acquisition d ' immeubles d ' habitation de qual ité et d ' a tteindre rapidement une masse critique significative au cours des prochaines années.

Par la nature de son vendeur, un institutionnel bien connu, amené à faire évoluer son patrimoine pour des raisons stratégiques. Adomos entre ainsi dans le cercle restreint des acquéreurs crédibles susceptibles d'être régulièrement consulté par les vendeurs institutionnels, propriétaires d'importants parcs d'immeubles en province. Nous sommes d'ailleurs actuellement en train d'étudier une nouvelle acquisition auprès d'un autre vendeur institutionnel pour des montants légèrement supérieurs.

Comme indiqué dans nos différents communiqués, 2018 est une année clé pour tester le potentiel de développement de notre foncière. Nous sommes à cet égard en phase avec notre plan de marche. »

Adomos indique par ailleurs avoir réalisé un très bon premier trimestre sur ses deux métiers historiques de ventes de biens immobiliers et de Marketing lead, et envisage une nouvelle progression à 2 chiffres de son résultat d'exploitation, sur le premier semestre 2018. La société est ainsi confiante en sa capacité à réaliser une excellente année 2018 et à devenir dans le cadre de son plan stratégique 2018-2022 un acteur unique sur son marché grâce aux importantes synergies qu'elle entend développer entre ses différents métiers.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

Contact : Fabrice Rosset, +33-01-58-36-45-00, fabrice.rosset@adomos.com

LA SOURCE Adomos S A