Acquisition de Dynamic Mail par Optimove : dernière en date sur le marché en pleine expansion des fusions et acquisitions dans le domaine de l'intelligence artificielle

La course mondiale pour la domination du marché de l'intelligence artificielle (IA) s'intensifie avec la multiplication par deux des opérations de fusions et d'acquisitions dans le milieu de l'AI ces deux dernières années.[1] La moitié des investissements dans l'IA sont générés par des équipes marketing, le désir de consolidation indiquant par ailleurs la maturité croissante du marché des martech (technologies marketing).[2]

Le monde des acheteurs ne se limite pas aux acteurs technologiques majeurs, comme le montre Optimove, innovateur IA très suivi, qui vient tout juste d'annoncer une acquisition. Ayant reçu un financement de 20 millions de dollars, la société de marketing relationnel issue du milieu IA florissant d'Israël est l'une des entreprises les plus en vue à arriver sur le marché mondial. Optimove a ainsi annoncé l'acquisition de DynamicMail de PowerInbox, l'un des chefs de file de la personnalisation des courriels en temps réel.

Le rythme des acquisitions réalisées sur le marché des martech traduit la forte demande des entreprises en contact direct avec les clients en matière de solutions IA leur permettant d'atteindre chaque client personnellement. Les courriels personnalisés peuvent générer jusqu'à 50% d'engagement en plus, et il existe un lien très étroit entre l'IA et les développements révolutionnaires visant à rendre les contenus plus dynamiques.[3]

Les 300 marques qui ont recours à la plateforme de marketing relationnel scientifiquement fondé d'Optimove comptent environ 500 millions de clients au Royaume-Uni et en Europe. L'année passée, ces marques ont envoyé plus de 3 milliards de courriels personnalisés à leurs clients. Avec la technologie de courriel dynamique de PowerInbox à leur disposition, ces enseignes seront désormais capables de créer du contenu dynamique changeant en temps réel pour être le plus pertinent possible au moment de l'ouverture du message.

La technologie exclut par exemple des produits qui ne sont momentanément plus en stock ou crée des recommandations de produits spécifiques aux conditions météorologiques du lieu où se trouve le client au moment-même. Les composantes courriel de PowerInbox offrent également la possibilité d'ajouter du contenu très attrayant, tel que des vidéos, des comptes à rebours, des localisateurs de boutiques et des carrousels d'images.

Pini Yakuel, PDG et cofondateur d'Optimove, explique : « Premier outil véritable de marketing numérique, le courriel reste l'une des plateformes les plus efficaces du marketing relationnel. Cela étant, le compléter avec les outils de personnalisation et d'interaction disponibles dans d'autres canaux représente une opportunité exceptionnelle. »

« L'acquisition de DynamicMail renforce les capacités existantes d'Optimove en matière de courriel et apporte des solutions courriel de pointe à des équipes marketing futées. »

PowerInbox a développé DynamicMail pour transformer automatiquement les contenus HTML statiques des courriels en contenus dynamiques et interactifs afin que les destinataires reçoivent des courriels actualisés en temps réel pour être pertinents au moment de leur ouverture. Ces capacités permettront d'optimiser Optimail, le produit courriel actuel d'Optimove. Ces fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs actuels et futurs d'Optimove.

L'acquisition de DynamicMail par Optimove souligne l'engagement de la société en vue d'offrir aux responsables marketing futés tout ce dont ils ont besoin pour adopter une approche scientifique du marketing relationnel.

Pini ajoute : « En acquérant DynamicMail, Optimove offre un complément de solutions unique dans le domaine des produits courriels et de leurs fonctionnalités. Cela stimule encore la dynamique actuelle de croissance de l'entreprise, et montre à quel point ce marché gagne en intensité en parallèle à l'augmentation progressive de la demande. »

À propos d'Optimove

Optimove, plateforme de marketing relationnel scientifiquement fondé, est utilisée par plus de 300 entreprises orientées sur le client dans le but de générer une croissance tangible grâce à l'évolution de l'engagement client. Optimove associe l'art du marketing à la science des données afin de générer de manière autonome des informations exploitables permettant aux responsables marketing de réaliser des campagnes marketing clients personnalisées extrêmement efficaces par le biais de multiples canaux. La suite technologique unique de la société aide les responsables marketing à optimiser les dépenses des clients, leur engagement, leur fidélisation et leur valeur vie. Des enseignes de toutes tailles ont recours à Optimove, notamment Stitch Fix, Glossier, Family Dollar, Deezer, Adore Me, eBags, Go Compare, et bien d'autres. Avec plus de 180 employés à New York, Londres et Tel Aviv, la société affiche un chiffre d'affaires en augmentation de 60% pour la dernière année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.optimove.com.

