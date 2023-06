Agence spatiale saoudienne : Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni de retour au pays après une mission scientifique historique dans l'espace

RIYAD, Arabie saoudite, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les astronautes Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni sont arrivés aujourd'hui en Arabie saoudite au milieu de célébrations et d'un accueil officiel. Ils ont accompli avec succès la mission scientifique historique du pays dans l'espace à bord de l'ISS. Ils sont sortis de quarantaine et ont effectué tous les tests médicaux nécessaires pour évaluer les effets de la microgravité sur le corps humain.

S.E. Al Swaha (ministre des Communications, de l'Espace et de la Technologie) et S.E. Al Tamimi (gouverneur de la Commission des Communications, de l'Espace et de la Technologie du Royaume d'Arabie saoudite) ont accueilli les astronautes saoudiens à l'aéroport international du roi Khaled. Rayyanah et Ali ont regagné leur pays en rapportant les résultats de 14 expériences scientifiques pionnières menées à bord de l'ISS, qui contribueront à la science dans le monde et renforceront la position mondiale du Royaume dans le domaine de l'exploration spatiale, ce qui inspirera les générations futures.

Trois de ces expériences étaient des expériences éducatives de sensibilisation auxquelles ont participé 12 000 étudiants saoudiens sur le terrain, dans 47 lieux différents du Royaume, par le biais d'une retransmission en direct. Une équipe de scientifiques et de chercheurs saoudiens recevra les 92 échantillons de résultats des 14 expériences.

L'Agence spatiale saoudienne (SSA) a félicité Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni pour leur retour sain et sauf dans leur pays d'origine et a salué leurs réussites. Elle a déclaré que les deux astronautes sont désormais un exemple à suivre pour la prochaine génération saoudienne et qu'ils ont donné le ton pour la croissance et le développement de la position de la nation dans le secteur spatial. Les réalisations scientifiques mondiales de ce voyage resteront dans les mémoires comme un moment historique de fierté nationale et un jalon qui n'aurait pas été possible sans le soutien du prince héritier, du Premier ministre et du président du Conseil suprême de l'espace, grâce auxquels le Royaume a désormais mis un pied dans l'espace.

La SSA a souligné l'importance de la mission des astronautes dans l'espace et du programme des astronautes, tous deux étant désormais une source d'inspiration pour la future génération du Royaume et pour l'ensemble du monde arabe. Avec Rayyanah Barnawi, première femme arabe à voler dans l'espace, le Royaume d'Arabie saoudite est désormais l'un des rares pays à avoir eu deux astronautes de la même nationalité simultanément à bord de l'ISS.

Les deux astronautes saoudiens, Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni, ainsi que l'équipage de la mission spatiale AX2, ont regagné la terre le 31 mai, lorsque leur vaisseau spatial s'est échoué dans l'océan Atlantique.

À propos de l'Agence spatiale saoudienne (SSA) :

L'Agence spatiale saoudienne a été créée par décret royal en décembre 2018 (Rabi II 1440). Cette mesure audacieuse est au service d'un avenir innovant et tourné vers les dernières technologies et opportunités de l'industrie spatiale saoudienne.

Alors que le Royaume s'oriente vers une qualité de vie progressive, la SSA fait preuve d'une vision alignée sur la création d'environnements meilleurs et sûrs pour ses citoyens, tout en favorisant activement les perspectives d'inventions économiques et monétaires lucratives.

La SCA a élaboré une stratégie visant à créer des objectifs principaux qui servent les intérêts de la sécurité nationale face aux risques liés à l'espace et qui encouragent la croissance et les progrès cumulés.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

SOURCE Saudi Space Agency (SSA)