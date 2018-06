AKQA annonce les lauréats de la compétition Future Lions 2018

Les cinq idées et équipes gagnantes sont :

L'équipe Hush for Apple : Junggle Kim, Chaeyeong Seo et Cristina Marquez Barreto

L'école : Miami Ad School de Hamburg, Miami Ad School de Miami

L'équipe TrashScan for Google and Conversation International : Emily Alek et Jingpo Li

L'école : Université de Syracuse, États-Unis

L'équipe Truth Detector for Facebook : Felipe Latgé, Davi Correia, André Pico et Bruno Buhr

L'école : ESPM, Rio de Janeiro, Miami Ad School, Rio de Janeiro

L'équipe Tittut for IKEA : Yerin Kim, Woo Jae Yoon et Hyei Min Park

L'école : School of Visual Arts, États-Unis

L'équipe Financed by the Sun for Nationwide : Alexandre Oliveira et João Muri,

L'école : Miami Ad School, Rio de Janeiro

La Berghs School of Communication a été nommée « École Future Lions de l'année », ayant placé plus de finalistes que n'importe quel autre établissement. C'est la cinquième année consécutive que Berghs remporte cette distinction.

Chaque équipe gagnante, ainsi que la Berghs School of Communication, ont reçu leur trophée Future Lions sur la scène du théâtre Debussy au Palais des Festivals de Cannes. La cérémonie était présidée par Michelle Lassman, directrice de la créativité en groupe chez AKQA et Jo Hickson, chef de la technologie.

Mme Lassman a déclaré : « La nouvelle génération de talents a un pouvoir sans précédent pour façonner l'avenir, comme l'ont démontré les lauréats de la compétition Future Lions de cette année. Ces étudiants ont présenté de manière audacieuse une pensée inspirante et innovante au travers d'idées ayant un impact positif sur notre monde. »

M. Hickson a déclaré : « Future Lions encourage les étudiants à adopter les nouvelles technologies et à choisir les chemins les plus exaltants et les plus distinctifs pour les marques. Les idées gagnantes de cette année se sont montrées à la hauteur du défi, en combinant les technologies et la créativité pour créer un impact positif sur le monde. »

Snap Inc. et l'organisation mondiale d'autonomisation des jeunes lMiSK Foundation étaient les partenaires officiels de Future Lions 2018.

Désormais dans sa 13e année d'existence, Future Lions continue à impliquer les jeunes de la prochaine génération du monde entier et a lancé la carrière de nombreux parmi les plus grands talents créatifs reconnus à travers le monde. Presque tous les lauréats des Future Lions sont aujourd'hui employés par des organisations parmi les plus respectées pour leur créativité à l'échelle mondiale. Le thème de cette année a encouragé les jeunes à créer demain et à explorer les progrès récents de la technologie.

Pour en savoir plus sur les lauréats des Future Lions 2018, veuillez consulter le site : futurelions.com

REMARQUE : Les images et matériaux sont disponibles ici : https://wdrv.it/2f8390506



À propos d'AKQA :

Fondée en 1994 par son PDG, Ajaz Ahmed, AKQA est une agence internationale de design et d'innovation de renom. Elle a reçu plus de vingt prix Agence de l'année, est arrivée deux fois en tête du classement Design Week et a remporté le Queen's Award for Enterprise Innovation, la plus haute distinction pour les entreprises britanniques. AKQA emploie environ 2 100 professionnels dans 23 studios. En mars 2018, AKQA s'est hissée à la plus haute place de l'évaluation indépendante 2018 de Gartner pour sa capacité d'exécution, qui compare les capacités de transformation des cabinets de conseil, agences et intégrateurs de système. En juin 2018, AKQA a annoncé une alliance pionnière avec l'activité d'architecture et de design intérieur Universal Design Studio et le cabinet de conseil en design industriel Map Project Office, dans le cadre d'une démarche qui réinvente le concept d'un groupe de design du 21e siècle : http://www.akqa.com

À propos du 65e Festival International de la Créativité Cannes Lions :

Le Festival International de la Créativité, également connu sous le nom de Cannes Lions, est la plus grande célébration au monde de la créativité dans le secteur de la communication. Fondé en 1954, Cannes Lions est un programme sur 8 jours d'inspiration créatrice, de célébration, d'apprentissage et de réseautage. Plus de 15 000 délégués en provenance de 100 pays différents participent au Festival, ce qui en fait le seul véritable lieu de rencontre international permettant aux professionnels du secteur de la communication de marque de se réunir, de partager et de découvrir. Les distinctions les plus convoitées en matière de créativité, les « Lions », sont également jugées et présentées à l'occasion du Festival. Plus de 40 000 soumissions, divisées en 23 catégories, sont soumises à une évaluation rigoureuse et impartiale par des représentants de l'industrie, présentées lors d'expositions et de projections ayant lieu sur place, avant que les lauréats ne soient récompensées au cours d'un certain nombre de cérémonies. Reconnaissant les spécialités au sein de l'industrie, et pour mieux les servir, une partie du contenu du Festival et des catégories associées sont également groupés en sessions distinctes.

