Alimentaria 2018 enregistre une croissance de la participation des visiteurs et des exposants européens

Alimentaria Barcelona, l'un des principaux salons au monde du secteur des produits alimentaires, des boissons et des services de restauration, a clôturé sa plus grande édition depuis des années, afin d'offrir au secteur alimentaire une importante plateforme pour l'internationalisation et les activités commerciales, avec un haut niveau d'innovation, faisant de la gastronomie son facteur de différenciation. L'Europe, avec près de 500 entreprises exposantes et plus de 21 500 visiteurs professionnels en provenance d'une trentaine de pays, a été le principal marché de l'événement, qui s'est tenu du 16 au 19 avril 2018 à la Fira de Barcelona (Espagne).

Avec une surface d'exposition nette de plus de 100 000 m², l'organisation conjointe du salon avec Hostelco, le Salon international des équipements pour les restaurants, les hôtels et la restauration de collectivité, a offert aux secteurs de la vente au détail et HoReCa l'offre la plus complète à ce jour. Quelque 4 500 sociétés exposantes, dont 27 % extérieures à l'Espagne, et plus de 150 000 visiteurs professionnels ont participé au salon (dont 30 % en provenance de l'étranger).

À Alimentaria 2018, l'Italie a validé sa position de premier pays européen en nombre de visiteurs, suivie par la France, le Portugal, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Pologne et le Danemark. Dans cette édition, les entreprises italiennes sont également arrivées en première place du classement de la surface d'exposition occupée, suivies par les entreprises portugaises, belges, allemandes et françaises.

Le principal marché du secteur agroalimentaire espagnol est l'Union européenne qui, selon les chiffres de la Fédération espagnole des industries de l'alimentation et des boissons (FIAB), est destinataire de 70 % des exportations espagnoles. La France est le principal marché extérieur des produits espagnols, avec 4,3 milliards d'euros d'achats en 2016, suivie par l'Italie (3,4 milliards d'euros), le Portugal (3,1 milliards d'euros), le Royaume-Uni (1,8 milliard d'euros) et l'Allemagne (1,6 milliard d'euros). L'huile d'olive, la viande de porc, le vin, le poisson en conserve et les produits de confiserie sont les produits espagnols les plus exportés vers les pays de l'UE.

Excellence gastronomique et en matière d'innovation

Près de 20 000 professionnels ont participé à plus de 200 activités organisées dans le cadre d'Alimentaria 2018, avec des protagonistes exceptionnels : un groupe choisi de chefs combinant près de 45 étoiles Michelin (Carme Ruscalleda, Paco Pérez et Ángel León, entre autres), tandis que des œnologues internationaux de premier plan tels que Jancis Robinson et Nick Lander ont participé à l'événement Vinorum Think. La zone « The Alimentaria Hub » est devenue un centre de connaissances, de tendances, d'innovation et d'activités commerciales, où se sont tenues quelque 12 500 rencontres entre acheteurs internationaux et entreprises exposantes.

