Allion Labs devient l'un des premiers laboratoires de test autorisés par Matter à fournir un service de validation à guichet unique

TAIPEI, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Allion a récemment été accrédité par la Connectivity Standards Alliance (CSA) comme l'un des premiers laboratoires de test autorisés (ATL) au monde. À compter d'aujourd'hui, nous fournissons des services de test et de conseil en matière de certification, en soutenant les fournisseurs IoT dans le processus de certification et en réduisant les délais de commercialisation. Notre objectif est d'aider les fabricants à produire des produits de haute qualité qui répondent aux demandes des consommateurs.

Matter est un protocole de maison intelligente basé sur IP pour l'interopérabilité entre les appareils IoT au-delà d'un écosystème unique. Avec son réseau basé sur le Wi-Fi, le Bluetooth Low Energy et le Thread, Matter renforce non seulement la confidentialité et la sécurité des produits, mais fournit également une norme cohérente pour l'évaluation des produits. Si un produit est certifié Matter, il est compatible avec tous les autres appareils compatibles Matter, ce qui permet aux consommateurs de vivre de nouvelles expériences IoT à travers les marques, ce qui accroît la reconnaissance et la confiance envers les marques.

Cependant, les produits de maison intelligente devraient également avoir d'autres tests de certification et de validation AV pour gagner la confiance des consommateurs. Des certifications comme Amazon Alexa Voice Service, OCF, UPnP+, DLNA, HDMI, HDCP, HDR10+, 8K et IMAX peuvent montrer aux consommateurs que le produit a subi des tests stricts.

Outre les tests de certification, Allion organise des tests d'expérience utilisateur, également importants pour les produits qui prennent en charge Matter. La qualité de l'expérience (QoE) peut être mesurée dans l'environnement de test (configuré pour simuler l'environnement d'utilisation d'un utilisateur réel, comme la maison intelligente, le bureau intelligent ou le bâtiment intelligent). Pour les scénarios de maison intelligente, Allion fournit des services de conseil à guichet unique, notamment l'interopérabilité de l'écosystème et les tests en conditions réelles, le service de conseil en applications mobiles, le service de conseil en infrastructure sans fil (WICS), l'évaluation de la sécurité, ainsi que la conformité et la certification.

En tant que laboratoire d'essai autorisé pour plus de 30 certifications, Allion peut non seulement aider aux certifications Matter, mais aussi fournir des validations Wi-Fi, Bluetooth, Thread, audio-vidéo, etc. Allion offre aux marques un processus de certification de produits simple et pratique.

Pour en savoir plus sur Matter ou d'autres services connexes, veuillez consulter https://www.allion.com/certification/matter_eu

À propos d'Allion Labs, Inc.

Fondée en 1991, Allion a accumulé plus de 30 ans d'expérience en tests. Avec son siège social à Taiwan et des filiales aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et en Corée du Sud, la société est en mesure de fournir des services où que vous soyez. Allion offre des services professionnels en matière de recherche, de conception, de qualité et de production. Nos services comprennent des tests de certification et de conformité aux normes, des tests de scénarios d'écosystèmes de produits, la conception des appareils de test et les solutions IIoT.

