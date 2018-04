ALMA lance l’ “ACCENTUATE”, sa nouvelle solution Main libre pour le traitement de la silhouette, capable de combiner des résultats visibles et durables, avec un niveau de retour sur investissement maximum pour son propriétaire

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660127/Alma_Lasers.jpg )



Adhérent au concept selon lequel "le temps c'est de l'argent ", Alma a eu pour objectif de développer une solution technologique capable de traiter de plus grandes zones, plus rapidement, donnant ainsi aux praticiens la possibilité de proposer à leurs patients un traitement de dernière génération, efficace, et optimisant le retour sur investissement.

L'ACCENTUATE, conçu pour le traitement combiné de la surcharge adipocitaire et de la laxité cutanée, se compose de deux applicateurs "mains libres" et d'un matelas de traitement spécifique. Il est disponible exlusivement sur la plateforme ACCENT PRIME d'Alma,. Il offre flexiblité et combinaisons de traitements personnalisés. Il suffit aux praticiens de positionner les applicateurs directement sur le patient, puis de définir les paramètres du traitement , avant de retourner à d'autres actes dans le cabinet. L'ACCENTUATE peut être utilisé sur différentes zones anatomiques (abdomen, fesses, cuisses etc...), selon des protocoles spécifiques à chacun des applicateurs.

Pour des effets encore plus spectaculaires l'ACCENTUATE peut être combiné avec la Pièce à main ULTRASPEED. La synergie entre Ultrasons et Radiofréquence renforce l'efficacité et améliore de manière significative la qualité des résultats.

Pour ALMA, le confort de traitement et la sécurité du patient sont aussi importants que l'efficacité. L'ACCENTUATE a été pensé pour répondre à trois critères que sont : le confort, la sécurité et l'efficacité.

L'ACCENTUATE distribue la radio fréquence sur la zone traitée de manière homogène, à proximité de la peau mais sans contact direct, sécurisant au maximum le traitement sans en compromettre l'efficacité.

Un ventilateur interne, rafraichissant la peau en continu, assure le confort du patient tout au long de la séance.

La température de traitement est stabilisée et controlée, pour une sécurité optimale, y compris en l'absence du praticien.

"Alma, spécialiste en recherche et dévelopement, combine les meilleures technologies au monde dans le domaine des lasers, de la radio fréquence et des ultrasons, Grâce à cette combinaison de technologies, L'Accentuate en est le meilleur exemple, associant efficacité et rendement "Dr. Alex Britva, Alma's R&D EVP.

A propos d ' Alma

Alma innove en permanence dans le secteur du laser, de la lumière, de la radio fréquence et des ultrasons à visée medico-esthétique ou chirurgicale. C'est pourquoi nous offrons aux praticiens la possibilité de toujours proposer le "nec plus ultra" en terme de procédures de traiitement sécuritaires et efficaces, etudes cliniques à l'appui.

Pour plus de renseignements, visitez le website du fabriquant : http://www.almalasers.com ou contactez Sivan Raz, Marketing & PR manager, via l'adresse e-mail suivante : sivan.raz@almalasers.com

