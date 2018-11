Alma, une société de Sisram Medical, lance RESHAPE, une plateforme hybride de remodelage du contour du visage et du corps intégrant le « duo d'énergies » des technologies de traitement esthétique : les ultrasons et la radiofréquence

HONG KONG, November 14, 2018 /PRNewswire/ --

Alma, l'un des cinq leaders dans le monde des solutions esthétiques et médicales basées sur l'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement de RESHAPE, la nouvelle plateforme de remodelage du contour du visage et du corps destinée aux professionnels de l'esthétique, à l'occasion du salon de commerce Cosmoprof Asia à Hong Kong.

Basée sur les solutions de dispositifs médicaux très réputés d'Alma, et intégrant la technologie révolutionnaire de la société, RESHAPE est une plateforme hybride novatrice associant deux sources d'énergie ultra-efficaces, à savoir les ultrasons et la radiofréquence, dans une solution synergique unique qui réduit les graisses, resserre la peau et propose un traitement anti-vieillissement du visage.

RESHAPE, tout dernier ajout à la gamme de produits Alma Beauty, propose des traitements personnalisés pour répondre aux besoins des différents patients, avec un choix parmi trois types d'applicateurs :

MiniSpeed : cet applicateur révolutionnaire à base d'ultrasons pour la réduction des graisses, et conçu pour traiter les petites zones, transmet l'énergie des ultrasons efficacement sur la zone ciblée, et réduit ainsi le volume des cellules graisseuses dans les zones tenaces. C'est une solution sûre et efficace pour remodeler le contour du visage et du corps

« Nous nous réjouissons de partager nos technologies d'esthétique médicale avec des praticiens, et permettre ainsi à davantage de consommateurs dans le monde de bénéficier de traitements esthétiques sûrs et efficaces », a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma.

À propos d'Alma

Alma est un pionnier mondial des solutions à base de lumière, de laser, de radiofréquence, de plasma et d'ultrasons pour les marchés esthétiques et chirurgicaux. Nous donnons aux praticiens la possibilité de proposer des interventions sûres et efficaces tout en permettant aux patients de bénéficier de technologies et de traitements révolutionnaires et cliniquement prouvés.

https://www.almalasers.com

