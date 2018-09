Analyse Friendsurance : La bancassurance numérique prend son envol

BERLIN, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Les experts Friendsurance attendent la création de marchés de plusieurs milliards dans toute l' Europe

Rien qu'en France , le volume du marché devrait atteindre plus de 24 milliards d'euros au cours des dix prochaines années

D'après une analyse des potentiels de la plateforme d'assurance Friendsurance, la bancassurance numérique devrait générer dans cinq ans un volume de marché d'env. 9 milliards d'euros. D'ici 2028, l'entreprise s'attend à percevoir plus de 24 milliards de cotisations annuelles pour les assurances dans le canal de distribution en ligne des banques. Les cotisations perçues qui en résultent ne rendent pas seulement l'intégration des solutions de bancassurance numérique intéressante pour les banques en France.

La France, pionnière de la bancassurance numérique

D'après une analyse des principaux marchés, la France devrait arriver en tête du marché de la bancassurance numérique en Europe avec des cotisations d'assurances d'env. 9 milliards d'euros d'ici 2023 et plus de 24 milliards d'euros d'ici 2028. En Allemagne, Espagne, Italie et au Portugal aussi, les assurances gérées dans la banque en ligne atteignent un volume d'un milliard. D'ici 2028, les cotisations annuelles perçues s'élèveront à au moins 82 milliards d'euros dans les cinq pays analysés. Selon cette évolution des volumes gérés, les experts attendent d'ici 2028 des revenus de commission annuels de l'ordre du milliard.

Un potentiel méconnu

L'analyse l'a démontré : dans un futur proche, la bancassurance numérique pourrait générer un volume considérable malgré une faible pénétration en conséquence. « De nombreux décideurs bancaires et délégués à la numérisation n'ont pas encore conscience de ce potentiel. S'ils intègrent des solutions numériques d'assurance dans leur banking en ligne, ils créent une véritable valeur ajoutée pour les clients amateurs d'Internet », explique Tim Kunde, cofondateur et directeur général de Friendsurance.

C'est pourquoi Friendsurance propose à ses partenaires une plateforme de bancassurance numérique sur laquelle les clients gèrent non seulement leurs assurances, mais peuvent également les optimiser rapidement et facilement. Ils évitent ainsi les investissements importants nécessaires au développement d'une telle plateforme et ils misent sur des solutions qui ont fait leurs preuves.

Vous trouverez l'analyse complète et tous les détails sur http://www.friendsurance.com sous « News » (en anglais).

