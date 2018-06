ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty reçoit le German Innovation Award 2018

Le jury d'experts du prix allemand de l'innovation « German Innovation Award 2018 » a récompensé la Crème de Jour Revitalisante ENERGYNATURE d'ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty dans la catégorie « Beauty & Care ».

Nicolas Lindner, associé-gérant de Börlind GmbH, a reçu la distinction lors de la cérémonie de remise des prix le 6 juin à Berlin.

Les candidatures pour le German Innovation Award sont analysées par un jury. Celui-ci se compose d'experts indépendants et interdisciplinaires issus des secteurs de l'industrie, de la science, des institutions et de la finance. Il est présidé par Andrej Kupetz, directeur général du Conseil allemand du Design. Les candidatures sont évaluées selon les critères suivants : niveau d'innovation, valeur ajoutée pour l'utilisateur et rentabilité.

Le cas d'ENERGYNATURE a convaincu le jury grâce aux recherches menées par Börlind sur l'utilisation de cellules souches de la rose de la Forêt-Noire, dont l'extrait a été utilisé pour la première fois dans les produits ENERGYNATURE. En outre, la ligne de soins pour les peaux de 20 ans répond aux besoins du segment « Pre-Aging », dans lequel Börlind joue ainsi un rôle de pionnier.

Le German Innovation Award récompense des produits et des solutions, toutes branches confondues, qui se distinguent surtout par leur orientation client et la plus-value apportée par rapport aux solutions disponibles jusqu'à présent. L'objectif est donner une grande visibilité à des performances extraordinaires.



