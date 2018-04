ANNEMARIE BÖRLIND de nouveau récompensée pour le produit fini le plus innovant

L'huile pour le visage 3 EN 1 ANNEMARIE BÖRLIND a pu s'imposer face aux autres produits nominés dans les catégories « Produits naturels - Produit fini le plus innovant » et « Produits naturels - Meilleur emballage ».

L'huile pour le visage vegan présente un triple effet : anti lumière bleue, anti-oxydant et anti-âge. Le filtre innovant anti lumière bleue issu du tagète a une action anti-oxydante et protège la peau contre la lumière bleue émanant des portables, des tablettes, des téléviseurs ou de la lumière visible. La lumière bleue abîme les cellules et contribue au vieillissement de la peau.

L'équipe du département de la recherche et du développement de Börlind GmbH a reçu la distinction le 17 avril 2018 à Amsterdam, dans le cadre de la remise des prix.

Le prix européen de l'innovation BSB pour les cosmétiques et les matières premières chimiques a été instauré en 2003 par Dr. Jan-H. Riedel, le fondateur de BSB ; il vise à partager les dernières connaissances avec le monde entier et à récompenser les performances exceptionnelles. La remise des prix a lieu dans le cadre du salon spécialisé in-cosmetics, ce qui explique que le lieu de l'événement change chaque année et qui assoit la renommée internationale du prix.

Contact presse :

Börlind GmbH

Silva Imken

Directrice de la communication d'entreprise & Stratégie en ligne

T: +49(0)7051-6000-959

s.imken@boerlind.com

LA SOURCE Börlind GmbH