APERTUS Aviation et NINETEEN O3 Aviation accroissent leur rayonnement mondial en faisant d'Air Hamburg l'un de leurs opérateurs préférés

Air Hamburg, dont le siège se trouve à Hambourg, en Allemagne, dispose d'une flotte de 29 avions, dont des avions Dassault Falcon 7X, Embraer Legacy 650 et 600 et Cessna, afin de fournir un large éventail d'options et un excellent service d'affrètement. Grâce à ce partenariat, les membres de 1903 Aviation et les clients d'APERTUS pourront accéder directement aux avions de haute qualité d'Air Hamburg et à son personnel aéronautique compétent en Europe.

M. Tristan Yeung, représentant régional pour l'Europe d'APERTUS Aviation, a déclaré : « Nous nous engageons à fournir un service harmonieux, de la réservation à l'atterrissage de chaque vol pour chaque membre Elite de 1903 et chaque client d'APERTUS. C'est la raison pour laquelle nous cherchons constamment de nouveaux opérateurs à travers le monde et nous les étudions de manière approfondie. Il est important pour nous d'offrir un service structuré aux membres de 1903, tout en ayant la flexibilité nécessaire pour offrir les prestations de haut niveau que les clients d'APERTUS sont en droit d'attendre. »

M. Ringo Fan, directeur général d'APERTUS Aviation et de NINETEEN O3 Aviation, a déclaré : « Nous partageons avec Air Hamburg une vision semblable, et ces synergies bénéficieront à nos clients qui voyagent à travers le monde. Air Hamburg dispose d'une flotte diverse et de grande envergure, et offre un service à la clientèle de haut niveau grâce à son équipe chevronnée ; ces facteurs nous donnent la confiance nécessaire pour travailler avec la société, qui sera l'un de nos opérateurs préférés. Nous disposons d'employés couvrant plusieurs fuseaux horaires, ce qui nous permet de fournir des connaissances locales avec un rayonnement international. Nous continuerons à choisir des opérateurs de premier plan dans différentes régions pour les membres de 1903 comme pour les clients des vols charters APERTUS, afin qu'ils puissent bénéficier de la disponibilité des aéronefs et d'excellents services de bord de la part d'un personnel aéronautique qui fait de la sécurité sa plus haute priorité. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Air Hamburg. »

M. David Bergold, vice-président des ventes chez Air Hamburg, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être l'opérateur préféré de 1903 Aviation et d'APERTUS. La demande internationale de services d'affrètement ne cesse de croître, et notre flotte et notre équipe en pleine croissance sont prêtes à répondre à cette demande. Notre coopération avec 1903 Aviation et APERTUS nous donne la possibilité de présenter nos avions de haute qualité et nos services de bord les plus raffinés aux clients d'Asie qui parcourent le monde. »

À PROPOS D'APERTUS

Pour plus d'informations : www.apertus.aero

À PROPOS DE NINETEEN O3

Pour plus d'informations : www.1903.aero

À PROPOS D'AIR HAMBURG

Pour plus d'informations : www.air-hamburg.de

Contact médias :

Tristan Yeung

tyeung@1903.aero

