Après la chaleur, l'entretien. Préparer dès à présent la terrasse et le garage pour l'automne − avec un pistolet à peinture WAGNER

MARKDORF, Allemagne, September 3, 2018 /PRNewswire/ --

Même le plus bel été a une fin et laisse derrière lui, outre de merveilleux souvenirs, quelques tâches à effectuer à la maison. En effet, la chaleur et les rayons du soleil mettent le bois et les anciennes couches de peinture, de vernis et de glacis à rude épreuve. C'est pourquoi le temps est venu de préparer la terrasse à l'automne et de réaménager le garage. Les spécialistes des surfaces de J. Wagner GmbH ont équipé leurs experts dans ces deux domaines avec un pistolet à peinture. Le résultat : de fantastiques notices pas à pas avec un double avantage : elles permettent de préserver la substance du bâtiment et confèrent aux objets extérieurs un nouvel éclat.

Magnifique à l'automne, prête pour l'hiver : la terrasse

Même sous la canicule, le bois reste la surface optimale pour la terrasse. En effet, il ne brûle pas les pieds. Cependant : ce matériau naturel travaille, les pores se resserrent et ils sèchent. Afin que la saison humide suivante n'endommage pas le bois poreux, il est impératif de l'entretenir. Les glacis protègent et entretiennent durablement le bois − et lui offrent un look automnal agréable dans le ton correspondant. Pour WAGNER, l'experte du design et des couleurs Debbie a entièrement rafraîchi sa terrasse en moins de deux heures grâce au système universel de pulvérisation W 890 FLEXiO. Avec des accessoires de saison, elle a créé un lieu accueillant, de bien-être, idéal pour les moments agréables de l'été indien.

- Vers la notice

Vernis à l'attaque : bien plus qu'une protection

Les vernis protègent en premier lieu le matériau des dégradations. Sur les voitures, ils protègent le métal de la corrosion et de la rouille. Cela vaut également pour la porte du garage. Alors que l'on entretient le plus souvent minutieusement ses voitures, on l'oublie parfois : le garage mérite lui-aussi un rafraîchissement régulier. Poncer, nettoyer, décoller et pulvériser : c'est fait en quatre étapes seulement. Le résultat : en pulvérisant avec le W 590 FLEXiO, le revêtement est durable et régulier, comme le vernis doit l'être.

- Vers la notice

Avantages du pistolet universel de la série FLEXiO

La technologie FLEXiO permet d'appliquer d'une manière régulière et avec un excellent pouvoir couvrant tous les matériaux épais et fluides, comme les peintures à dispersions, les vernis, les glacis ou les produits de protection du bois, en une seule étape. Grâce au système pratique Click&Paint, le réservoir de peinture et sa façade peuvent être séparés d'un simple clic du reste de l'appareil. Cela permet une utilisation facile et une grande flexibilité.

Remarque pour la rédaction :

WAGNER FLEXiO W 890 - PVC 259,95 EUR



WAGNER FLEXiO W 590 - PVC 169,95 EUR

À propos de J. Wagner GmbH

Depuis plus de 70 ans, l'industrie, les artisans et les bricoleurs du monde entier font confiance à la technologie de revêtement de WAGNER. La gamme de produits WAGNER comprend un système pratique de pulvérisation de peinture pour les bricoleurs, des outils professionnels d'artisans et même des installations industrielles de peinture. Toutes les applications convainquent par les normes de qualité les plus élevées et des technologies innovantes. J. Wagner GmbH fait partie du groupe WAGNER présent à l'échelle mondiale avec env. 1 600 collaborateurs. Sont présents dans le groupe, outre la marque WAGNER, d'autres entreprises et marques comme Titan, Earlex, Aura, Walther Pilot, C.A. Technologies et Reinhardt-Technik.

Plus d'informations sur http://www.wagner-group.com

Vous trouverez des suggestions et des informations sur ou http://www.youtube.com/WagnerHeimwerkerDIY

Contact :



ad publica Public Relations GmbH



Hendrike Heitmann



Poßmoorweg 1



22301 Hambourg



Tél. : +49-40-317-66-315



E-mail : Hendrike.Heitmann@adpublica.com