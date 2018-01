Argus Cyber Security collabore avec Renesas pour protéger les véhicules connectés et autonomes des cyberattaques

Argus Cyber Security, un leader mondial en cybersécurité automobile, a annoncé aujourd'hui l'intégration de deux de ses suites de solutions à Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723), un fournisseur de premier plan de solutions semiconducteurs avancées, dans le but de protéger des cyberattaques les unités de télématique et d'info-divertissements de véhicule, les surfaces d'attaque potentiellement les plus vulnérables dans les véhicules connectés et autonomes. Argus Connectivity Protection et Argus Lifespan Protection ont été intégrés au système sur puce (SoC) R-Car H3 de Renesas, une solution de plateforme informatique automobile pour systèmes d'aide à la conduite avancée et systèmes d'info-divertissements embarqués.

La solution conjointe sera exposée du 9 au 12 janvier dans le cadre de CES 2018 à l'AGL Showcase qui est situé à CES Tech West, The Venetian. Elle sera également exposée le 9 janvier à la réception de réseautage de GENIVI CES 2018 [ *] au Bellagio Hotel.

Argus Connectivity Protection empêche l'installation de maliciel, détecte les anomalies de système d'exploitation, isole les activités suspectes et arrête la propagation des attaques au réseau embarqué. Argus Lifespan Protection permet aux constructeurs automobiles et aux gestionnaires de parcs de véhicules de surveiller en continu la cyber santé de leurs véhicules dans le nuage, fournit des analyses de mégadonnées afin d'identifier les tendances et les attaques émergentes et mettre les véhicules à l'épreuve du temps grâce à des mises à jour de la sécurité en mode sans fil. En combinant les technologies des deux sociétés, la solution intégrée permettra aux constructeurs automobiles d'intégrer en toute transparence des mesures de cyber sécurité cruciales sans aucun impact sur les cycles de production ou sans augmenter le risque des projets.

« Nous sommes ravis d'intégrer nos solutions de cyber sécurité à la solution Renesas R-Car H3, car elle constitue un composant clé dans la promotion des véhicules connectés et autonomes et marque une autre étape jalon dans notre mission qui est de protéger tous les véhicules sur la route des cyberattaques », a déclaré Yoni Heilbronn, directeur du marketing chez Argus Cyber Security. « Alors que les véhicules deviennent de plus en plus connectés et que l'ère des véhicules autonomes approche rapidement, il est crucial que toutes les parties prenantes de la chaîne logistique automobile privilégient la cyber sécurité et fournissent aux constructeurs automobiles la capacité de protéger les véhicules connectés contre les cyberattaques tout au long de leur cycle de vie, quel que soit le vecteur d'attaque. »

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir les avantages du SoC Renesas R-Car H3 aux fournisseurs de systèmes automobiles, avec une performance informatique automobile puissante et une prise en charge fonctionnelle de la sécurité, ainsi que les solutions de cyber sécurité d'Argus Cyber Security. Grâce à l'intégration des solutions de cyber sécurité de premier ordre d'Argus au SoC Renesas R-Car H3, les plateformes automatisées sont sécurisées par conception et restent protégées des cyberattaques dynamiques lorsqu'elles sont sur la route », a ajouté Yoshiyuki Matsumoto, vice-président en charge de la division commerciale des solutions informatiques chez Renesas Electronics Corporation. « La cyber sécurité est impérative si nous voulons réaliser les énormes avantages des systèmes de conduite avancée, et ce partenariat jouera un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif. »

* Un enregistrement préalable est requis pour participer à la Réception de réseautage GENIVI CES 2018.

