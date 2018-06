Argus Cyber Security et Phantom Auto s´associent pour accroître la sécurité de la technologie de sûreté des téléopérations

Argus Cyber Security, leader mondial dans le domaine de la cyber sécurité automobile, et Phantom Auto, fournisseur leader de technologies de sûreté des téléopérations pour les véhicules automatisés (VA), s´associent pour assurer la sécurité des technologies de sûreté des téléopérations dans les véhicules. Le système Argus Connectivity Protection intégré dans la technologie de sûreté de Phantom Auto permettra de détecter et de bloquer les attaques en temps réel et empêchera ainsi qu´elles ne prolifèrent jusque dans le réseau du véhicule.

Les défis de cyber sécurité dans le secteur automobile sont de plus en plus nombreux alors même que les VA deviennent une réalité et que le nombre et la diversité de services et applications développés pour les VA ou interagissant avec elles ne cessent de croître, en particulier les technologies de sûreté de prise de contrôle à distance. Face à ce problème, le California Department of Motor Vehicles exige: (1) l'utilisation de l'opération à distance pour les essais sans conducteur, et (2) « une certification que les VA respectent les normes actuellement applicables et appropriées du secteur pour aider à se défendre, détecter et réagir aux cyber-attaques, aux intrusions non autorisées ou aux fausses commandes de contrôle de véhicule. »

« Alors que l'écosystème automobile inclut de plus en plus de technologies favorisant les véhicules connectés et automatisés, le besoin d'une solution de cyber sécurité globale à plusieurs niveaux devient absolument impératif », a déclaré Yoni Heilbronn, directeur marketing d'Argus Cyber Security. « L'industrie automobile doit se préparer de manière proactive aux défis de la cyber sécurité crées par les véhicules connectés et automatisés. Aux côtés de Phantom Auto, nous prouvons que la sûreté et la sécurité vont de pair en protégeant et en créant efficacement une nouvelle technologie de téléopérations capable de sauver des vies. »

« Il est vital que des VA pouvant sauver des vies soient déployés rapidement et à grande échelle, mais il est aussi impératif que ce déploiement soit également sûr et sécurisé autant que possible », a déclaré Shai Magzimof, PDG de Phantom Auto. « En utilisant la technologie de sûreté des téléopérations de Phantom Auto, les VA sans conducteur intègreront dans la boucle un être humain hautement formé, pouvant conduire le VA en toute sécurité au cas où le véhicule ne pourrait pas fonctionner de manière sécurisée par lui-même. Mais la connectivité qui permet ceci n'est pas sans cyber-risque inhérent, et c'est pourquoi nous assurons le plus haut niveau de protection pour notre technologie de sécurité des téléopérations en faisant équipe avec Argus. »

Argus montrera comment sa solution Connectivity Protection sécurise les unités de commande électronique (ECU) connectées lors du séminaire TU-Automotive Detroit, stand C231, les 6 et 7 juin 2018.

À propos d'Argus Cyber Security

Argus, leader mondial dans le domaine de la cyber sécurité automobile, propose des services et solutions de bout en bout à plusieurs niveaux pour protéger les véhicules commerciaux et les voitures connectés contre les cyber-attaques. Argus propose aussi aux équipementiers une solution de mise à jour logicielle over-the-air (OTA) leur permettant d'améliorer leurs performances et leur sécurité de manière rapide et rentable ainsi que de déployer de nouvelles fonctions tout au long de la durée de vie du véhicule. Classées numéro un dans des évaluations tierces, les technologies d'Argus sont intégrées à des dizaines de brevets automobiles accordés et déposés et se basent sur des décennies d'expérience dans les domaines de la cyber-sécurité et de l'industrie automobile. Les clients d'Argus comprennent les plus importants équipementiers au monde et des fournisseurs de premier plan, et ses partenaires comprennent des acteurs leaders dans le secteur. Fondée en 2013, la société Argus est basée à Tel Aviv en Israël, et dispose de bureaux dans le Michigan, dans la Silicon Valley, ainsi qu'à Stuttgart et Tokyo. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.argus-sec.com.

Argus est une société indépendante d'Elektrobit, un fournisseur leader de services et produits logiciels automobiles.

À propos de Phantom Auto

Fondée en 2017 dans la Silicon Valley par une équipe d'experts de la robotique et de la communication réseau, Phantom Auto est le fournisseur leader dans le domaine des technologies de téléopérations des véhicules.

Phantom Auto permet à un opérateur humain de conduire à distance un véhicule autonome lorsque celui-ci rencontre un scénario qu'il ne parvient pas à gérer tout seul, permettant le déploiement rapide et sécurisé de véhicules autonomes.

Phantom Auto propose une solution de sécurité des téléopérations en tant que service pour tous les véhicules autonomes, incluant un logiciel de communication avec le véhicule à faible latence, une API pour une assistance et un guidage en temps réel, ainsi qu'un service d'opérateur à distance.

