Armstrong et ZAFCO : le rhinocéros fait son grand retour en Europe

Armstrong Tyre, société créée en 1912 par George F. Armstrong dans le New Jersey, est sortie d'une longue période d'inactivité. Cette marque emblématique des États-Unis était autrefois une entreprise du Fortune 500 réputée pour la qualité et les performances de ses produits. « Nous voulons rester fidèles à l'héritage artisanal d'Armstrong, et c'est pourquoi nous avons bâti une toute nouvelle usine de fabrication de pointe non chinoise dotée des meilleures machines allemandes et japonaises afin de produire des produits haut de gamme de premier ordre pour voitures, camions et autobus. Chaque pneu qui sort de notre usine est soumis à des rayons X pour garantir une qualité optimale », explique Zafar Hussain, directeur général de ZAFCO.

La gamme de pneus été pour automobiles inclut trois modèles : BLU-TRAC PC (voitures), BLU-TRAC HP (très haute performance) et TRU-TRAC SU (SUV). Le nom TRU-TRAC rend hommage au modèle du 20[e] siècle très populaire d'Armstrong, le TRU TRAC.

La gamme de pneus pour voitures et camionnettes Armstrong s'accompagne du programme de garantie TUFF 360, une garantie complète inspirée par la mascotte bien-aimée d'Armstrong, TUFFY le rhinocéros. En plus d'être une garantie du fabricant concurrentielle, TUFF 360 offre également une garantie contre l'usure des sculptures jusqu'à 75 000 kilomètres, ainsi qu'une garantie de remboursement sans justification de 30 jours.

Le partenariat entre ZAFCO et Van den Ban vise à combiner les points forts des deux entreprises en tant que fabricants et distributeurs afin de commercialiser les pneus Armstrong en Europe.

« Avec Armstrong, nous ajoutons une valeur de plus à notre portefeuille. Et nous créons de la valeur pour nos clients basée sur la tradition et la continuité, ainsi que sur une vaste gamme de produits de qualité », ajoute Frans van Lenten, directeur général du groupe Van den Ban.

Pour en savoir plus sur la nouvelle génération de produits Armstrong,

rendez-vous sur le stand A-046 B-049, hall 7 au salon The Tire Cologne, Allemagne.

Vous pouvez également en apprendre davantage à l'adresse http://www.armstrongtyres.com

ou nous suivre sur les réseaux sociaux @armstrongtyres et rester à l'écoute des dernières nouvelles de la mascotte de notre marque, Tuffy le rhinocéros.

À propos de ZAFCO

Créé en 1993, ZAFCO est un distributeur international de premier plan sur le marché des pneus, des batteries et des lubrifiants comptant plus de 800 clients à travers le monde dans 83 pays. Les valeurs clés de la société sont la responsabilité sociale, la protection de l'environnement, ainsi que la santé et la sécurité de ses employés, associés et clients.

LA SOURCE ZAFCO Europe GMBH